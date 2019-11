Tudorel Butoi, adevărul despre cazul Caracal: „Dincă a greșit când le-a ales pe Luiza și Alexandra. Fetele s-au bătut cu el și au fost ucise!”

Profesorul Tudorel Butoi, psiholog criminalist, demontează toate teoriile conspiraționiste care planează asupra omorurilor de la Caracal, într-o ediție specială a emisiunii Voi cu Voicu, de la Antena 3.

Tudorel Butoi a explicat, la Antena 3, de ce teoria butoiului în care au fost arse de vii cele două fete stă în picioare și a dat drept exemplu cazul unei femei care și-a ucis soțul cu un topor, după care l-a incinerat în cuptorul de pâine, într-o noapte.

„Acela nu e un simplu butoi. Este un dispozitiv de ardere. Are grătar, are spațiu de aerisire, de circulație a aerului, are burlan de evacuare. (...) Problema arderii nu mai intră în discuție. Se poate. Este demonstrat”, a spus Tudorel Butoi.

Tudorel Butoi a mai explicat, la Antena 3, că urmele de sânge descoperite în locuința lui Gheorghe Dincă arată că fetele au fost ucise. ”Tot ce a spus Dincă se confirmă cu probe”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, Gheorghe Dincă va fi inculpat pentru uciderea celor două adolescente.

”Dincă a greșit în analiza comportamentala a profiling-ului celor două fete. Alexandra, micuța, nu era fata căreia să-i dea el 50 de lei să facă prostituție și să o ducă să muncească în străinătate, cum a făcut el cu alte femei. Lucru demonstrat în dosar. Alexandra a apelat la ia-mă nene ca să să vină să se întâlnească în oraș cu iubitul ei, în fața liceului. Păi, nu-și amintesc telespectatorii ce înseamnă iubire la 15 ani, 16 ani. Cu toată sinceritatea, cu tot patosul! La fel, punem problema Luizei. Mama acestei fete îi trimitea bani din italia. Fata aceasta se ducea încărcată de responsabilitate. Nici ea nu a acceptat această plată. Și s-au bătut cu el”,a spus Tudorel Butoi.