Turcan: Am lansat strângerea de semnături pentru demisia şi demiterea lui Liviu Dragnea

Șefa grupului liberal din Camera Deputaților, Raluca Turcan, a spus miercuri, în ceea ce privește absența celor doi președinți ai Camerelor de la moțiunea de cenzură, că nu a primit explicații în acest sens. Aceasta a mai anunțat că a lansat strângerea de semnături pentru demiterea lui Liviu Dragnea.

"Explicaţii am cerut, însă nu am primit niciuna, cert este că am lansat strângerea de semnături pentru demisia şi demiterea lui Liviu Dragnea şi dorim să arătăm că, având semnăturile PNL deja puse pe masă, sper eu, semnăturile USR şi ale celor din Pro România, avem mai mult de o treime dintre parlamentari care îşi doresc demisia lui Liviu Dragnea.

Dacă textul de Regulament nu ar fi fost modificat şi declarat neconstituţional la momentul guvernării Adrian Năstase - că, din nefericire, unele decizii ale Curţii Constituţionale erau influenţate politic -, astăzi Liviu Dragnea ar fi putut fi revocat cu o treime din numărul parlamentarilor, însă acest Regulament a fost modificat tot de către o majoritate PSD, tot pentru a salva un preşedinte PSD de Cameră, care deja nu mai avea susţinere", a afirmat Turcan, după respingerea moţiunii de cenzură.