Turiştii, avertizaţi să evite călătoriile pe munte, pe Valea Prahovei. Salvamont Sinaia: "Zăpada e grea, iar mersul pe jos e anevoios"

Turiştii, avertizaţi să evite călătoriile pe munte, pe Valea Prahovei. Sursa foto: Pixabay.com/csr_ch

Turiştii au fost atenţionaţi să evite călătoriile pe munte, pe Valea Prahovei, în această perioadă, având în vedere că la altitudini mari încă este un strat gros de zăpadă. Salvatorii montani din Sinaia au transmis că zăpada este grea, ceea ce face ca mersul pe jos să fie anevoios şi neplăcut, iar practicarea schiului pune presiune mare pe articulaţii.

”Zăpadă ortopedică de categoria I, cu atât mai mult în afara pârtiilor, dar, atenţie, şi pe pârtii, chiar dacă sunt încă foarte bine preparate având în vedere condiţiile. Nu recomandăm drumeţiile momentan - mersul pe jos este foarte anevoios şi neplăcut de ud in condiţiile actuale”, au postat, pe Facebook, salvamontişti din cadrul Salvamont Sinaia.

Amatorii sporturilor de iarnă au fost avertizaţi că, deşi pârtiile sunt acoperite cu zăpadă, aceasta este ”foarte udă şi grea, agaţă puternic în viraj, mai ales la schiuri, nu alunecă” şi pune presiune mare pe articulaţii.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 30 martie - 27 aprilie. Potrivit meteorologilor, vremea se va menține plăcută în prima parte a lunii aprilie, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca de la jumătatea lunii valorile să se apropie de cele normale pentru această perioadă.

În perioada Paştelui, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.