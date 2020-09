Ultimele clipe de viață ale neurologului Ovidiu Băjenaru, răpus de COVID-19: ”I-ar fi spus profesorului Cercel: dacă o să mă intubezi o să însemne că nu o să mai trăiesc. Şi, din păcate...”

Ziua în care prof. Băjenaru s-a întors la spital dintr-un scurt concediu petrecut la Câmpulung, a fost şi prima în care s-a simţit rău. Dr. Ioana Mîndruţă, medic primar neurolog la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti l-a cunoscut pe acesta și a povestit cum a aflat medicul că s-a infectat cu noul coronavirus.

”S-a facut imposibilul, dar a fost copleşit de boală”

”A venit la spital ca oricare dintre noi, după vacanţă, cu gândul de a pregăti examenele de măriri şi restanţe care se apropiau. Respira cu dificultate de 2 zile (într-un fel pe care noi medicii îl numim “dispnee”) dar dânsul avea o boala cardiacă pe care o ţinea în frâu cu greu şi de aceea avea adesea perioade de dispnee. În timpul zilei, s-a accentuat suferinţa şi ne-a rugat să-i montăm o perfuzie şi să-i luăm analize. Atunci l-am internat şi l-am izolat într-o rezervă, conform cu procedurile în vigoare.

Analizele de sânge au venit rapid, toate relativ bune, sau nu mai rău decât de obicei, nu exista aparent niciun motiv de deteriorare suplimentară şi era afebril. Radiografia pulmonară însă arăta sever afectată. Rapid şi saturaţia a scăzut periculos şi am fost nevoiţi să-l transportăm în Terapie Intensivă. Pe după-amiza a venit rezultatul testului PCR care a fost pozitiv. Domnul Profesor a acceptat cu mare demnitate toate procedurile şi a ales să-l transferăm imediat la Balş. S-au făcut toate demersurile şi ambulanţa l-a preluat din faţa noastră, chiar în seara aceea. Ne-a salutat aproape jovial, cred că a vrut să ne dea curaj, sunt sigură că ştia ce îl aşteapta, dar nu s-a plâns nicio clipă. Noi am plâns în urmă, pe sub măşti şi viziere se scurgeau lacrimile şuvoi. Cred că a trăit un coşmar, nu avem multe informaţii despre ce s-a întâmplat mai departe. Ştim doar că s-a facut imposibilul, dar a fost copleşit de boală. Dumnezeu să-l odihnească-n pace!” a povestit pentru Adevărul, medicul Ioana Mîndruţă, medic primar neurolog la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

”Era foarte obosit, avea o dispnee accentuată, era palid şi foarte slăbit. Avea o stare de oboseală marcată”



Și dr. Renică Diaconescu a descris ultma discuție pe care a avut-o cu profesorul Ovidiu Băjenaru.

”Ultima discuţie cu profesorul Băjenaru am avut-o în urmă cu două săptămâni când era la Câmpulung. L-am sunat atunci şi i-am cerut sfatul pentru că aveam un pacient de 27 de ani cu o tumoare de trunchi cerebral şi nu ştiam ce să fac. Mi-a spus că va vorbi la clinică pentru că dânsul este în concediu şi va reveni după 1 septembrie. Nu l-am mai sunat de atunci, în schimb am aflat că starea sa s-a înrăutăţit printr-un prieten de familie care lucrează şi în Senatul României şi care l-a vizitat şi mi-a spus că profesorul era foarte obosit, avea o dispnee accentuată, era palid şi foarte slăbit. Avea o stare de oboseală marcată. Apoi am aflat că brusc că a revenit la spital, i s-a făcut testul de COVID-19 a stat în spitalul universsitar o perioadă, apoi, când s-a agravat, a plecat la „Matei Balş” cu o saturaţie foarte scăzută – de doar 50%. Profesorului Cercel i-ar fi spus: dacă o să mă intubezi o să însemne că nu o să mai trăiesc. Şi, din păcate, se pare că după 24-72 de ore a ajuns la intubaţie şi deznodământul se cunoaşte”, povestește dr. Renică Diaconescu, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate publică din Senat.