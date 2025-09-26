Un autoturism în valoare de 30.000 de euro furat din Spania a fost găsit în trafic, în România. Cum l-au descoperit poliţiştii

Şoferul autoutilitarei este cercetat de poliţiştii din Arad. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un autoturism evaluat la 30.000 de euro care ar fi fost furat din Spania, fiind căutat de autorităţile acestei ţări, a fost descoperit în trafic în Arad, fiind transportat pe o platformă, în urma controalelor aleatorii făcute de poliţiştii de frontieră pe drumurile din apropierea graniţei cu Ungaria, potrivit Agerpres.

Maşina a fost descoperită vineri dimineaţă, după ce o autoutilitară care tracta o platformă a fost oprită la control.

"A fost oprit pentru control un cap tractor înmatriculat în România, ce transporta cu ajutorul unei platforme mai multe autoturisme. Autovehiculul era condus de un cetăţean român, în vârstă de 48 de ani.

Cu ocazia verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autoturismele transportate figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de către autorităţile din Spania", se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliţia de Frontieră Arad.

Autoturismul, care ar fi fost furat din Spania, este estimat la 30.000 de euro şi a fost indisponibilizat la sediul instituţiei.

Şoferul autoutilitarei este cercetat pentru tăinuire de poliţiştii din Arad.