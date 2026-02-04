Un băiat de 16 ani a luat la bătaie un polițist, în Baia Mare. Agentul a ajuns la spital

Un băiat de 16 ani a luat la bătaie un polițist, în Baia Mare. Foto: Hepta

Un poliţist de 42 de ani, aflat în timpul liber, a fost luat la bătaie de un adolescent de 16 ani pe o stradă din Baia Mare, a declarat, miercuri seara, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

„Colegul nostru a fost atacat pe stradă în timp ce se afla în timpul liber”, a afirma reprezentantul IPJ Maramureş.

Conform unei informări transmise presei, în jurul orei 18:20, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Baia Mare au fost sesizaţi să intervină pe strada Luminişului din municipiu întrucât o persoană ar fi fost rănită ca urmare a unei infracţiuni comise cu violenţă.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat, de 42 de ani, ar fi fost agresat fizic. În cadrul cercetărilor efectuate până în prezent a reieşit că bănuit de comiterea faptei ar fi un tânăr de 16 ani.Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat biroul de presă al IPJ Maramureş.

Potrivit aceleaşi surse, s-a constituit echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Poliţistul atacat a fost transportat pentru îngrijiri medicale la Spitalul Judeţean de Urgenţă din municipiul Baia Mare.

În ultimele săptămâni au avut loc numeroase întâmplări violente în care au fost implicați copii minori, inclusiv crima din Cenei, unde un copil de doar 15 ani a fost ucis cu sânge rece de prietenii săi, tot minori.