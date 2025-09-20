Un bărbat cu o armă de airsoft a fost ridicat de polițiști de lângă reședința fraților Tate din București

Bărbatul a fost imobilizat de echipa de securitate a celor doi, iar Frații Tate se plâng că poliția a ajuns foarte târziu. Foto: captură imagini rețelele sociale

Un bărbat cu o armă de airsoft a fost ridicat de polițiști, sâmbătă seara, din apropierea reședinței din București a fraților Tate. Agenții au constatat că presupusul atacator a fost înarmat cu un pistol cu bile, neletal, de tip airsoft.

Frații

Tate susțin că au sunat, sâmbătă seara, la 112 să reclame că un bărbat înarmat a încercat să pătrundă în vila lor. Presupusul atacator ar fi transmis, în direct, în jurul orei 20.50, tot incidentul pe rețelele sociale, spun Frații Tate într-un comunicat de presă.

Bărbatul a fost imobilizat de echipa de securitate a celor doi, iar Frații Tate se plâng că poliția a ajuns foarte târziu. Însă, potrivit IPJ Ilfov primul apel la 112 a venit în jurul orei 21:45, iar sursele Antena 3 CNN spun că nu frații Tate au fost cei care au apelat numărul de urgențe.

Ce spun Frații Tate

Frații Tate susțin că au sunat la 112 „imediat”, iar poliția nu a ajuns „nici după mai bine de zece minute”, timp în care echipa lor de securitate a securizat drumurile și a „neutralizat” intrusul.

„În această seară, în jurul orei 20:50, un bărbat înarmat cu o armă încărcată a încercat să pătrundă în reședința familiei Tate, transmițând în direct atacul pe PumpFun, o platformă populară de streaming cripto.

În imagini tulburătoare difuzate către mii de spectatori, suspectul poate fi văzut fluturând arma, arătând-o spre cameră și plimbându-se în fața proprietății înainte de a încerca să se apropie de clădire. Incidentul s-a desfășurat în timp real, stârnind panică printre privitori și reprezentând o amenințare directă pentru toți cei aflați la fața locului.

Echipa de securitate a familiei Tate a intervenit imediat, blocând drumurile din jur și neutralizând intrusul armat printr-o operațiune rapidă și controlată. Individul a fost complet imobilizat și dezarmat înainte ca cineva să fie rănit.

Deși apelul de urgență la 112 a fost efectuat imediat, poliția nu a sosit nici după mai bine de zece minute, lăsând suspectul în custodia echipei de securitate privată, în așteptarea intervenției autorităților.

„Acest om a venit cu o armă de foc, transmițându-și acțiunile în direct către o audiență online. Echipa noastră a neutralizat amenințarea rapid și decisiv. Faptul că poliția nu a ajuns încă este extrem de îngrijorător, având în vedere gravitatea incidentului”, a declarat un purtător de cuvânt al familiei Tate”, se arată în comunicatul transmis de frații Tate presei.

Surse: Nu Frații Tate au sunat la 112

Primul apel la 112 a venit la ora 21:43, deci la aproape o oră de la incident, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov. Nu frații Tate au fost cei care au sunat la numărul de urgențe, ci un bărbat care a spus că vede pe rețelele sociale ce se întâmplă la poarta vilei acestora, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Un echipaj de poliție a ajuns la locuința celor doi după aproximativ 20 de minute. Agenții au constatat că presupusul atacator a fost înarmat cu un pistol cu bile, neletal, de tip airsoft.

„La data de 20 septembrie a.c., în jurul orei 21.43, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi postat pe o rețea de socializare că se află cu o armă în mână, în fața unei locuințe din Voluntari.

Polițiști au intervenit în cel mai scurt timp, au depistat persona în cauză, fiind vorba despre un bărbat de 45 de ani, care avea asupra sa o arma neletală, respectiv un pistol de tip air-soft. La acest moment, bărbatul se afla în custodia polițiștilor pentru efectuarea de verificări din competență și clarificarea tuturor aspectelor privind sesizarea în cauză și luarea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ ILfov.

Acuzațiile împotriva fraților Tate

Andrew Tate și fratele lui au fost arestați în România în urmă cu trei ani și sunt acuzați de viol, trafic de minori și spălare de bani. Cei doi neagă toate acuzațiile și sunt în prezent sub control judiciar.

Anchetatorii susţin că fraţii Tate au recrutat 34 de persoane vătămate folosind metoda „loverboy” şi profitând de starea acestora de vulnerabilitate, iar cu sprijinul celorlalţi membrii ai grupării le-au transportat şi adăpostit în diferite locaţii, unde le-au supravegheat şi coordonat, obligându-le să producă materiale pornografice, pe care ulterior le-au difuzat contra cost pe platforme de profil.

Foloasele materiale astfel obţinute din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 dolari americani şi 887.000 tokeni.