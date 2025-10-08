Un bărbat din Olt care ar fi ucis un câine a fost reţinut de poliţişti

Poliţiştii s-au sesizat din ofici în acest caz din judeţul Olt. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, din Şerbăneşti, suspectat că ar fi ucis un câine, a fost reţinut de poliţişti pentru uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, au informat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt, conform Agerpres.

Reţinerea bărbatului a avut loc marţi, fiind dispusă de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

În acest caz, poliţiştii s-au sesizat din oficiu.

"În fapt, în ziua de 4 octombrie, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un câine ar fi fost ucis de o persoană în comuna Şerbăneşti.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au deplasat la faţa locului, iar în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 51 de ani, din comuna Şerbăneşti, ar fi exercitat acte de violenţă asupra unui exemplar canin, provocând decesul acestuia", a precizat sursa citată.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru pentru uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, iar în urma probatoriului administrat bărbatul a fost reţinut şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.