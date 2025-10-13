Un copil a fost lovit cu o seceră de un paznic, într-un parc din Braşov. Băiatul, operat de urgenţă, iar paznicul arestat la domiciliu

<1 minut de citit Publicat la 10:39 13 Oct 2025 Modificat la 10:39 13 Oct 2025

"Ia mâna de pe copil bă", a ţipat un trecător către paznic. Foto: Captură Antena 3 CNN

Au fost scene de groază într-un parc din Braşov, unde un copil de 13 ani a fost tăiat cu o seceră de un paznic. Bărbatul s-a enervat că baiatul a sărit pe o trambulină. Copilul a fost transportat de urgenţă la spital, unde a fost operat, iar bărbatul a fost pus sub arest la domiciliu. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Agresorul, care s-ar fi enervat după ce copilul a sărit pe o trambulină pentru a se juca, a fost reținut de către polițiști, în timp ce băiatul a fost transportat la spital și a intrat în operație.

În acest moment, minorul se află în afara oricărui pericol, spun medicii, iar la câteva ore după incident, trambulinele fuseseră împrejmuite cu garduri metalice.

Agresorul a fost audiat, iar anchetatorii urmează să stabilească și încadrarea juridică a faptei după rezultatul expertizei medicale.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.