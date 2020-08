Un mare lanț de hipermarketuri din România face angajări masive. Are nevoie de 1.000 de persoane

„Kaufland România urmează să creeze 1.000 de noi locuri de muncă în toată ţara, până la sfârşitul anului fiscal, în februarie 2021. Noile locuri de muncă vin atât din contextul deschiderii de noi magazine, cât şi din extinderea echipelor actuale. Compania are în prezent peste 15.000 de angajaţi şi deţine pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” în România şi, pentru al doilea an la rând, pe cea de „Angajator de Top” în Europa”, spune retailerul.

„Ne bucurăm de aprecierea românilor din toată ţara şi vom continua să le oferim stabilitatea de care au nevoie prin oferirea a 1.000 de joburi noi în comunităţile unde urmează să ne dezvoltăm”, spune Estera Anghelescu, Recruiting and Employer Branding Director, Kaufland România.

Kaufland ocupă locuri de muncă persoanelor cu dizabilități

„Mai mult, tot în ceea ce priveşte resursele umane şi strategia companiei de incluziune şi diversitate, ne propunem să dezvoltăm programul ACCES (Angajare de Candidaţi cu Cerinţe şi Evoluţii Speciale) de integrare a persoanelor cu dizabilităţi. Acesta este un program lansat la finalul anului 2019, prin care ne dorim să oferim şanse egale tuturor, din punct de vedere social şi profesional, şi de a schimba în bine calitatea vieţii şi a dezvoltării acestora.

Astfel, planul nostru este ca în următoarea perioadă să aducem în echipă peste 500 de persoane cu dizabilităţi alături de care să îndeplinim promisiunea noastră de a ne asuma responsabilităţi sociale, economice şi de mediu. Candidaţii interesaţi ne pot scrie pe adresa [email protected]”, spune reprezentantul Kaufland.

Kaufland România este lider al pieţei locale de retail, a patra companie din România după cifra de afaceri, dar şi unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat, fapt confirmat de cel mai recent studiu care analizează datele financiare, investiţiile companiei şi impactul social adus asupra economiei locale în anul 2019. Potrivit studiului, în anul 2019, Kaufland a generat valoarea adăugată directă în România de aproximativ 461,7 milioane de euro și a a oferit 12.500 de locuri de muncă cu normă întreagă şi a susţinut aproape 48.000 de locuri de muncă în economia românească prin activitatea, investiţiile şi salariile competitive oferite.