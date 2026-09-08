Un nou coridor rutier şi feroviar strategic va lega România, Bulgaria și Grecia. Ruta se va extinde şi către Moldova şi Ucraina

1 minut de citit Publicat la 11:19 08 Sep 2026 Modificat la 11:19 08 Sep 2026

Un nou coridor rutier şi feroviar strategic va lega România, Bulgaria și Grecia. Foto: Hepta

Un important coridor rutier și feroviar va conecta Grecia, Bulgaria și România, asigurând o nouă legătură de transport între Marea Egee și Marea Neagră. Proiectul presupune construirea și modernizarea infrastructurii de-a lungul traseului Salonic–Sofia–București, notează 24Chasa.

Anunțul a fost făcut de Apostolos Tzitzikostas, Comisarul European pentru Transporturi Durabile și Turism, în cadrul celei de-a 90-a ediții a Târgului Internațional de la Salonic. Acesta a descris axa de transport drept un megaproiect strategic, cu un orizont de implementare de 15 ani.

Pornind din București, coridorul se va extinde spre vest, către Europa Centrală și de Vest, și spre est, către Republica Moldova și Ucraina. Astfel, se va crea o alternativă terestră pentru transportul de persoane și mărfuri între Marea Egee și Marea Neagră, fără a depinde exclusiv de tranzitul prin Bosfor și Dardanele.

Potrivit lui Tzitzikostas, noua arteră de transport va transforma Salonicul într-o poartă de acces sudică către Europa și va modifica rolul strategic al întregii regiuni. Bulgaria va juca un rol-cheie în cadrul acestui coridor, servind drept legătură între porturile grecești, România și restul rețelei europene de transport.

A fost obținută o finanțare de 277 de milioane de euro prin intermediul mecanismului „Conectarea Europei” (Connecting Europe Facility) pentru modernizarea tronsonului feroviar Alexandroupolis–Pythio, cu o lungime de 68,3 kilometri. Se preconizează că sursele de finanțare pentru tronsoanele rămase vor fi anunțate în lunile următoare; fondurile vor proveni atât din surse europene, cât și naționale.

Memorandum semnat de Grecia, Bulgaria și România

Grecia, Bulgaria și România au semnat deja un memorandum privind cooperarea transfrontalieră și coordonarea proiectelor de infrastructură. Se preconizează că noua axă va accelera transportul de mărfuri și pasageri, va spori siguranța și va atrage investiții în transportul feroviar, logistică și turism.

Coridorul face parte din Rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și din axa Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee. Pe lângă deservirea unor scopuri civile și economice, o parte din infrastructură va fi adaptată și pentru intervenții rapide în situații de urgență.

Potrivit lui Tzitzikostas, odată finalizat, proiectul va deveni una dintre principalele artere de transport ale Europei și va plasa Grecia, Bulgaria și România în prim-planul noii hărți europene a transporturilor.