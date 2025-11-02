Un om a murit și alți doi sunt grav răniți după ce au intrat cu mașina într-o țeavă de gaze, care s-a fisurat la impact

Publicat la 23:07 02 Noi 2025

Mașina în care se aflau cei trei, din motive necunoscute deocamdată, s-a izbit de o țeavă de gaze. Foto: captură Antena 3 CNN

Un om a murit, iar alți doi, între care și un polițist, sunt grav răniți după ce au intrat cu mașina într-o țeavă de gaz. Conducta s-a fisurat la impact și mașina a luat foc. Accidentul teribil a avut loc duminică seara în localitatea Făurești, județul Maramureș.

Mașina în care se aflau cei trei, din motive necunoscute deocamdată, s-a izbit de o țeavă de gaze. Conducta s-a fisurat, iar autoturismul a luat foc, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) din Maramureș.

Imediat după accident, la fața locului au ajuns două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare și două echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Maramureș.

Una dintre persoanele aflate în mașină a murit pe loc, iar salvatorii au constatat decesul. O altă victimă a fost găsită în stop cardio-respirator, iar personalul medical a început manevrele de resuscitare. Cea de a treia victimă este conștientă și cooperantă. Cele două victime în viață au fost transportate la spital.

De asemenea, alimentarea cu gaz a fost sistată de către operatorul de gaze, iar echipele de intervenție ale acestuia încearcă să remedieze situația.