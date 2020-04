Un om de afaceri, semnal de alarmă pentru Guvern: Șomajul tehnic nu face decât să încurajeze firmele să inchidă!

Peste 300 de propuneri de la antreprenori, manageri, de la cititori ai ZF care au dorit sã rãmânã anonimi au ajuns într-o singurã zi în redacția Ziarului Financiar (prin e-mail sau pe paginile de socializare), ca rãspuns la inițiativa de a aduna idei și soluții pentru ca businessul și economia sã poatã trece de crizã. Printre ei se numãrã și George Marinescu.

Redãm mai jos mesajul integral trimis:

Statul ar trebui sa plateasca firmelor o parte din salariul angajatilor sa zicem 75% din salariul mediu si sa conditioneze asta de pastrarea locurilor de munca.

Somajul tehnic nu face decit sa incurajeze firmele sa inchida sau sa tina oamenii la lucru dar sa ii inregistreze in somaj tehnic.

Amânarea ratelor catre banci si leasinguri trebuie reglementata ferm la modul : se amâna obligatoriu toate ratele pe o perioada de 9 luni la banci, leasinguri, IFN pentru toate firmele si persoanele fizice care solicita asta pe email fara analize suplimentare! Toate ratele trebuie adaugate la finalul contractelor fara calculare de penalitati , extra dobinzi etc. Altfel in forma actuala bancile nu vor amina nimic sau o vor face in conditii inrobitoare pentru firma/persoana fizica fiindca ordonanta actuala le spune doar ca "se pot amina ratele cu pina la 9 luni"!

Statul ar trebui sa profite si sa curate mizeria din sistemul bugetar in sensul ca ar trebui desfiintate imediat toate pensiile speciale (sunt un furt din banul public si un afront adus tuturor romanilor care au muncit in tara asta) . Banii trebuie folositi urgent in sistemul de sanatate de exemplu pentru echipamente!

Investitiile in infrastructura trebuie accelerate nu oprite! Oricum Romania este deficitara la infrastructura in toate domeniile dar ca sa iesim repede din criza trebuie accelerate semnarea contractelor si trebuie continuate / incepute santiere in toate domeniile si in acest fel vom reveni cu putere dupa criza! UE nu ne mai obliga sa respectam 3% deficit bugetar deci haideti sa profitam si sa ne construim in sfirsit tara!

Trebuie investit in :

- retele de gaze naturale (doar 30% din caminele din Romania au acces la gaze in conditiile in care noi stam pe pungi imense!)

- retele de apa si canalizare (doar 50% din camine le noastre au acces la astfel de retele !!!) ,

- in spitale (nu s-a mai construit in Romania nici un spital de stat in 30 ani !!! in timp ce in New York de exemplu in ultimii 15 ani suprafata spitalelor pubile s-a dublat!)

- in scoli (cite scoli publice s-au construit dupa revolutie ??? numarul lor tinde catre 0)

Terminati odata cu asistenta sociala la gramada ! Sunt tot felul de forme in care sunt asistati circa 2 000 000 romani apti de munca.

Reduceti impozitarea pe munca. Incurajati oamenii sa mearga la munca si firmele sa declare salariul real si veti vedea ca veti incasa mai multi bani la buget pe termen mediu si lung ! Vor iesi in felul acesta la suprafata si cei care acum lucreaza la negru si salariile reale ale celor care acum declara doar salariul minim si de fapt platesc mai mult ! Desfiintati majoritatea actelor si avizelor si autorizatiilor. Veti descoperi ca nu mai aveti nevoie de cohorte de institutii si functionari ! Veti inlesni indirect si investitiile care creaza locuri de munca si venituri la buget.