Un pacient a căzut de pe o targă defectă, care apoi s-a răsturnat peste el, la Spitalul din Ploiești. Nu e singurul caz de acest fel

Incidentul s-a produs în Unitatea de Primiri Urgenţe, în jurul orei 13.00. Bărbatul, care avea o fractură de claviculă, aștepta o ambulanță de la ora 8.00.

Potrivit unor surse medicale, la el a ajuns o ambulanţă care avea o targă defectă, toate cele funcționale erau deja ocupate.

Bărbatul a suferit leziuni minore.

În ultimele săptămâni au mai existat cazuri similare.

La sfârșitul lunii octombrie, un bărbat în vârstă de 85 de ani a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale. IPJ Prahova a anunțat că în acest caz a fost deschisă o anchetă. Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Andrei Ilinca, precizase că în acel incident fusese implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti şi preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer în spitalul respectiv. În timp ce era scos pe targa acelei ambulanţe s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut.

Potrivit unor surse medicale, bătrânul ar fi chiar tatăl managerului Spitalului Municipal Câmpina.