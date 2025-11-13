Un poliţist din Ialomiţa este acuzat că a ucis un câine doar pentru că nu îi plac animalele. Neagă fapta, deşi a fost filmat

Un agent de poliţie din judeţul Ialomiţa este acuzat că a ucis, pe stradă, un câine, doar pentru că lui nu îi plac animalele. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe casa proprietarului animalului. Când acesta a mers să reclame fapta, colegii presupusului atacator i-au dat de înţeles că, mai degrabă, trebuie să se descurce singur să îşi facă dreptate. Reporterii Antena 3 CNN le-au cerut explicaţii, iar aceştia au venit cu o variantă halucinantă. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional.

Scenele şocante au fost filmate de camerele de supraveghere, instalate la o casă dintr-o localitate din Ialomiţa. Bărbatul acuzat că a ucis câinele este surprins trecând cu maşina. În imagini se observă cum încetineşte câteva sute de metri mai încolo, apoi, se aude lătratul câinelui. Cinci secunde mai târziu, animalul rănit intră înapoi în curte, iar la scurt timp, moare. Stăpânul Lunei a reuşit să îl identifice pe cel care era la volan: un poliţist.

"Da, pot să spun că mi-a recunoscut. Motivele lui – nu ştiu dacă sunt cele normale, cu siguranţă nu sunt cele normale. Mi-a zis că nu suportă câinii şi pisicile", a declarat stăpânul Lunei pentru Antena 3 CNN.

O echipă Antena 3 CNN a mers să îl întrebe pe omul legii despre imaginile surprinse de camerele de filmat. Întrebat dacă i-a recunoscut stăpânului Lunei că a împuşcat-o, poliţistul a răspuns: "Nu, nu i-am recunoscut că am împuşcat câinele. I-am zis: «Da, omule, îmi pare rău»".

Poliţistul nu neagă evidenţele: a trecut pe acolo cu un apropiat, dar susţine că nu e vinovat niciunul dintre ei.

La întrebarea jurnalistei Antena 3 CNN: "Cum vă explicaţi că fix în momentul în care dumneavoastră opriţi, câinele începe să plângă?", agentul a spus: "Doamnă, eu nu am oprit, am încetinit. M-am uitat acolo, nici nu am auzit câinele, eu acum v-am auzit pentru prima dată. Iubesc animalele". Când a auzit că fapta se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani, individul a exclamat: "Doamne fereşte!".

Aceeaşi reacţie a avut-o şi poliţiei din localitate. Stăpânul animalului a mers să facă plângere, dar agentul de acolo i-a spus să ia câinele mort şi să-l ducă singur la DSVSA. Deşi, procedura spune altceva.

"Am discutat cu colega, ştie despre ce este vorba. L-am informat pe domnu' şi ştie despre vorba", a declarat pentru Antena 3 CNNun oficial al poliţiei din localitatea în care a avut loc incidentul şocant.

Într-un răspuns oficial, IPJ Ialomiţa spune că situatia a fost consemnată. Doar că până la sosirea echipei Antena3 CNN nu s-a mai întâmplat nimic. Imediat după ce au plecat jurnaliştii, autorităţile s-au mobilizat brusc. Stăpânul animalului a fost sunat de poliţie ca să vină să dea declaraţie.