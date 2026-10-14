Un profesor a fost bătut în curtea școlii după ce i-a făcut observație unui elev. Copilul a plecat acasă și s-a întors cu toată familia

Profesor de sport, bătut după ce a făcut observație unui elev de clasa a V-a. Foto:opiniatimișoarei.ro

Un profesor de sport de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara a fost bătut miercuri, chiar în curtea unității de învățământ, după ce i-a făcut observație unui elev de clasa a V-a în timpul orei. Băiatul s-ar fi supărat, a plecat acasă și s-a întors la școală împreună cu familia. Tatăl elevului, în vârstă de 39 de ani, și fratele acestuia, de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Timiș, totul a început în timpul orei de educație fizică, atunci când profesorul i-a făcut o observație elevului. Copilul a plecat apoi acasă, iar la scurt timp s-a întors împreună cu părinții și cu fratele mai mare.

Conflictul a degenerat, iar profesorul a fost agresat fizic, potrivit informațiilor transmise de conducerea școlii.

„Un cadru didactic al școlii, profesor de educație fizică și sport, a fost agresat fizic de un elev din clasa a V-a și de membri ai familiei acestuia. Potrivit informațiilor transmise de directorul unității, conflictul a pornit de la o observație adresată elevului în timpul orei de educație fizică și sport. Elevul a plecat acasă și a revenit la școală împreună cu părinții și cu fratele mai mare, iar situația a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului”, a transmis ISJ Timiș.

Conducerea școlii a chemat Poliția, iar persoanele implicate au fost duse la Secția 3 din Timișoara pentru audieri.

Miercuri seară, polițiștii au anunțat că tatăl elevului și fratele său de 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore.

„În urma administrării probatoriului, față de un bărbat de 39 de ani și un minor de 16 ani, tatăl, respectiv fratele elevului implicat în incident, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore în arestul poliției”, a transmis IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.