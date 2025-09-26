Un profesor din Dâmbovița a fost reținut după ce a sărutat cu forța o elevă de 13 ani

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti în cursul zilei de joi. sursa foto: Getty

Un profesor de la Școala gimnazială din Dragomirești a fost reținut de polițiști pentru că a agresat sexual o elevă de 13 ani. Autoritățile spun că fapta a avut loc în timpul unei ore de curs, notează Agerpres.

"Din cercetările efectuate a reieşit că, la data de 23 septembrie, bărbatul, în calitate de cadru didactic într-o şcoală gimnazială din comuna Dragomireşti, în timpul unei ore de curs ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani, elevă a acestuia, prin aceea că ar fi tras-o de mână şi ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinţei sale", precizează IPJ Dâmboviţa.

Vineri, bărbatul va fi prezentat magistraţilor în vederea dispunerii măsurilor legale.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului - numărul unic național 119 sau la linia europeană de asistență pentru Copii 116111.