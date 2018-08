Un român din Anglia a oprit un jaf comis tot de români, dar a regretat amarnic gestul său. Ce i-au făcut conaționalii

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare grație postărilor lui amuzante, a povestit recent pe Facebook că a reușit să imobilizeze doi hoți români care tocmai furaseră un telefon mobil.

Cei doi hoți au încercat să scape de telefon însă planul lor a fost zădărnicit tocmai de Dinu. Cei doi indivizi nu știau că este și el tot român și au vorbit între ei crezând că cel care tocmai îi prinseseră nu înțelege ce spun.

"Dupa cum stiti ieri dimineata am prins doi romani ce au furat telefonul unei femei, in centrul Londrei, unde locuiesc. La fata locului toti m-au aplaudat, politistii veniti m-au felicitat si au ramas uimiti de curajul meu. Chiar unul din politisti, subofiterul Steve, cand a aflat ca sunt roman s-a mirat, spunand ca in general raufacatorii sunt romani, nu cei ca mine. Mai mult, am ajutat la gasirea telefonului, fara de care era greu de demonstrat furtul.

I-am auzit pe cei doi spunand unde l-au aruncat, fara sa stie ca eu sunt roman. M-am bucurat ca sunt romani, ba chiar i-am dat unuia niste pumni la coaste sub pretextul ca nu statea sa vina politia. Ma apasam cu genunchii pe spatele lui, parca mai cu dusmanie, cand am auzit ca e roman. Acum politia m-a chemat la dat declaratii, deoarece unul dintre ei a depus plangere.

Unde este dreptatea? Mai merita sa te bagi in asemenea situatii? Ei ar trebui sa imi fie recunoscatori, sa imi pupe mainile si picioarele... nu sa ma frece pe drumuri. Timpul meu inseamna bani. Multi.

Va zic asta ca sa vedeti prin ce trec si ce inseamna sa fii erou, nu v-o zic ca sa ma laudati sau sa imi dati like-uri. Desi, like-urile voastre m-ar incuraja enorm si laudele ma fac sa ma simt apreciat", a povestit Dinu Șovea.