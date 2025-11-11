Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat de 33 de ori un bătrân. L-a atacat brusc cu o ferocitate ieșită din comun, pe o stradă din București

Foto: Getty Images

Un tânăr de 20 de ani, recidivist, a fost reținut pentru tentativă de omor calificat, după ce a înjunghiat de 33 de ori un bărbat de 68 de ani, pe Aleea Vergului din București.

Agresorul l-a atacat pe bătrân în noaptea de 9 noiembrie. Luni, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală pentru tentativă de omor calificat, cu premeditare și prin cruzimi. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Potrivit procurorilor, atacatorul, care avea un cuțit, a urmărit bătrânul pe stradă, pe o distanță de aproximativ 400 de metri și, la ora 04:04, l-a atacat cu cuțitul, provocându-i răni în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului.

După comiterea faptei, autorul s-a dus acasă, iar victima a reușit să se meargă câțiva metri și să ceară ajutor unui angajat al unui magazin din apropiere. Acesta a sunat la 112, iar rănitul a fost dus la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, unde a fost operat. Acum e în stare stabilă.

Procurorii au stabilit că fapta a fost premeditată și săvârșită cu "o ferocitate ieşită din comun". Nu se știe încă motivul atacului și nici dacă exista o legătură între atacator și bătrânul înjunghiat.

"Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuțit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârșirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi. Din mijloacele de probă administrate nu s-a putut stabili până în prezent o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei", se arată într-un comunicat al procurorilor.

Procurorii au percheziționat locuința atacatorului, l-au reținut și a fost dus cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul București.

Agresoul are antecedente penale, fiind recidivist în fapte de violență.

Cercetările continuă, fiind implicate și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.