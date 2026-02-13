Un tren a deraiat în Gara de Nord. Circulația a fost blocată 2 ore

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

Traficul feroviar a fost afectat în Gara de Nord, vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou. Nu s-au înregistrat victime, nu au fost afectate nici instalaţiile de siguranţă a circulaţiei şi nu există pagube la infrastructura feroviară. Circulația a fost reluată în mai puțin de două ore.

Ttoate trenurile care au intrat sau ieșit din Grupa AT au fost temporar blocate până la eliberarea liniei afectate.

„La ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de către Societatea Naţională de Transport Feroviar Călători CFR Călători S.A., din staţia Gara de Nord Bucureşti către Grupa AT, în incinta Depoul Bucureşti Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere”, anunţă CFR SA.

Personalul de specialitate al Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti a intervenit operativ la faţa locului. Echipele au ridicat vagonului deraiat, l-au repus pe şină şi au verificat infrastructura.

La ora 09:45, vagonul deraiat al trenului IRN 401 din staţia Gara de Nord Bucureşti a fost ridicat şi repus pe şină. După verificările tehnice necesare, circulaţia trenurilor care intră şi ies din Grupa AT a fost reluată în condiţii de siguranţă.