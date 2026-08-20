Un turist străin a urcat pe munte în haine de oraș și cu bagaje după el. Apoi a sunat după ajutor. Mesajul salvamontiștilor

Un turist străin a urcat pe munte în haine de oraș și cu bagaje după el. Foto: Salvamont Prahova/Facebook

Un turist străin care a urcat pe munte echipat cu încălţăminte şi haine de stradă şi cărând după el mai multe bagaje a fost recuperat, joi, de salvamontiştii prahoveni dintr-o zonă dificilă.

„Salvatorii montani au intervenit în această după-amiază pentru recuperarea unui cetăţean turc, cu domiciliul în Olanda, aflat într-o zonă dificilă, mai sus de locul cunoscut sub numele de La Verdeaţă, din Abruptul Prahovean al Bucegiului. Situaţia acestuia ne reaminteşte cât de important este ca fiecare turist să îşi adapteze echipamentul, traseul şi comportamentul la condiţiile reale de pe munte. Acum a fost vorba de un cetăţean străin, dar de multe ori, în asemenea cazuri, sunt conaţionalii noştri", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Salvatorii au postat fotografia turistului şi atrag atenţia asupra importanţei echipamentului adecvat pe munte.

„În fotografia de mai jos se vede foarte clar o situaţie pe care o întâlnim, din păcate, din ce în ce mai des: încălţăminte şi haine de stradă, lipsa echipamentului specific unei drumeţii montane, pe un teren abrupt, cu risc de alunecare. Acesta avea asupra lui mai multe bagaje, printre care şi un cort”, se menţionează în postare.

Salvamontiştii reamintesc o serie de reguli de bază care trebuie respectate în cazul unei drumeţii: purtaţi încălţăminte adecvată, cu talpă aderentă; aveţi echipament potrivit sezonului şi traseului; verificaţi gradul de periculozitate al traseului şi prognoza meteo; evitaţi să plecaţi singuri în zone dificile; spuneţi cuiva unde mergeţi şi, dacă este posibil, folosiţi aplicaţii de localizare; în caz de nevoie, apelaţi 112 şi urmaţi indicaţiile salvatorilor montani.