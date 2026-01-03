Un vlogger olandez promovează România, după o vizită la Sibiu: "E atât de periculos, încât femeile se pot plimba singure, noaptea"

Un vlogger olandez promovează România, după o vizită la Sibiu. Sursa foto: Instagram

Postarea de pe Instagram a unui vlogger olandez, în care acesta laudă ţara noastră şi sfătuieşte alţi turişti străini să ne viziteze, s-a viralizat în mediul online, unde a atras mii de comentarii şi reacţii. După o plimbare pe străzile Sibiului, vloggerul Luke Patrickk Hoogmoed i-a îndemnat şi pe alţii să-i urmeze exemplul. "Nu mergeți în România, e atât de periculos! Atât de periculos, încât cafenelele lasă scaunele și mesele afară după terminarea programului" - a fost postarea, evident ironică, a olandezului, conform Turnul Sfatului.

Turistul străin a transmis că România este o ţară sigură, care mai întâi trebuie vizitată, apoi judecată.

”Nu mergeți în România, e atât de periculos! Atât de periculos, încât cafenelele lasă scaunele și mesele afară după terminarea programului. Atât de periculos, încât îți poți savura dejunul în parc, cu toate lucrurile tale lângă tine. Atât de periculos încât părinții își lasă copiii afară, în oraș, până târziu în noapte.

Atât de periculos, încât femeile se pot plimba pe străzi, singure, noaptea. Mergeți în România, înainte de a judeca”, a postat olandezul pe Instagram.

Mesajul vloggerului Luke Patrickk Hoogmoed a născut zeci de mii de reacţii şi comentarii, majoritatea aptreciative la adresa României.

”Acum câțiva ani am călătorit cu motocicleta din Marea Britanie în România și ne-am simțit foarte bine – oameni minunați, mâncare delicioasă, orașe, peisaje rurale, munți, cultură și istorie”, a comentat un alt turist străin la postatea olandezului.

”Întotdeauna este o plăcere să vizitez România. Întotdeauna descopăr locuri noi, sunt atât de multe locuri de vizitat! O țară minunată, cu oameni foarte primitori și mereu veseli! Am avut ocazia să vizitez Transfăgărășanul, un drum nebunesc prin munți, la 2.045 de metri altitudine", a mai scris cineva.

Topul celor mai sigure oraşe din România

Brașov, Oradea și Cluj-Napoca sunt orașele din România în care locuitorii se simt cel mai în siguranță, conform indexului T.R.A.I., realizat de platforma Storia şi preluat de Agerpres.

Dintre cele mai sigure zece cartiere din țară, șapte sunt situate în Cluj-Napoca. Orașele care au primit un scor mai redus în ceea ce privește siguranța sunt Tulcea, Ploiești și Brăila. Locuitorii au evaluat cât de siguri se simt în orașele și cartierele lor, acordând o notă la afirmația: „Pot spune despre cartierul în care locuiesc că este unul sigur".

În prezent, Brașovul ocupă primul loc în topul orașelor considerate cele mai sigure, cu un scor total de 83 de puncte, urmat de Oradea (81,8), Cluj-Napoca (81,5) și Sibiu (80,7).

De asemenea, în topul celor 10 orașe în care românii se simt cel mai în siguranță, conform trai.storia.ro, se află și Râmnicu Vâlcea (80,4), Alba Iulia (79,7), Miercurea Ciuc (78,4), Sfântu Gheorghe (78,4), Iași (78,1) și Slatina (77,4).

Scoruri puțin mai reduse au înregistrat orașele Tulcea (scor 68), urmat de Ploiești (68,6) și Brăila (70,6). Alte orașe cu scoruri mai reduse la nivelul siguranței sunt: Baia Mare (71,3), Slobozia (72), Deva (72,6), Călărași (73,5), Târgu Mureș (75,5), Bacău (73,9) și Satu Mare (73,9).