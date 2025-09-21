Una dintre tinerele rănite în accidentul din Suceava a murit. O altă victimă se află în continuare în stare extrem de gravă

1 minut de citit Publicat la 18:18 21 Sep 2025 Modificat la 18:18 21 Sep 2025

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord. Foto: Antena 3 CNN/Facebook - Suceava Fail

Una dintre cele trei tinere implicate în accidentul rutier produs luni, pe drumul european 85 din județul Suceava, a murit duminică, a anunțat Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava.

Medicii spun că, în ciuda tuturor eforturilor, rănile grave suferite de victimă au fost incompatibile cu viața.

„Conducerea și personalul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava anunță decesul tinerei de 15 ani, victimă a accidentului rutier din 15 septembrie. În ciuda îngrijirilor medicale, rănile grave au fost incompatibile cu viața. Colectivul spitalului transmite condoleanțe familiei”, potrivit Antena 3 Suceava.

Cealaltă tânără, în vârstă de 21 de ani, este în continuare internată pe Secția de Terapie Intensivă, în stare critică și cu instabilitate hemodinamică. Prognosticul rămâne extrem de rezervat. A trei tânără, în vârstă de 17 ani, a fost externată și primește îngrijiri medicale la domiciliu.

Accidentul a avut loc luni, 15 septembrie, pe drumul european 85, în zona localității Pătrăuți. Patru persoane aflate într-un autoturism au fost rănite.

La sosirea echipajelor de intervenție, două victime erau inconștiente, iar una se afla încarcerată. Din păcate, pentru aceasta din urmă a fost declarat decesul pe loc. Este vorba despre mama celor trei tinere, care a fost înmormântată în urmă cu două zile.