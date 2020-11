Unde gasesti cea mai variata oferta de asigurare RCA?

Asigurare in favoarea tertului

Desi in randul soferilor asigurarea Casco este preferata, poate si pentru ca nu este obligatorie, RCA-ul este mult mai avantajoasa pentru tertul despagubit, dar si pentru persoana asigurata. Este si normal, pentru ca persoana prejudiciata primeste obligatoriu despagubirea cuvenita de la societatea de asigurare, pe care de multe ori asiguratul nu ar fi putut sa o plateasca, din cauza situatiei sale financiare.

Soferii vor RCA ieftin

Pentru ca este o asigurare care acopera in primul rand tertii, conducatorii auto nu sunt chiar atat de doritori sa o detina. Pentru ca este totusi obligatorie, cei mai multi dintre ei cauta mereu cel mai ieftin RCA. Cu toate acestea, daca vrei cea mai buna asigurare RCA apeleaza la acele companii care iti ofera bonusuri si servicii diverse la achiziționarea acestei polite.

Asigura-ti si propriul autoturism

Cea mai buna asigurare RCA nu presupune un pret mic. Este acea polita prin care iti poti asigura inclusiv autoturismul propriu. Poți studia mai multe oferte, pentru ca exista si polite de asigurare combinate la preturi pentru toate buzunarele, trebuie doar sa fii ceva mai atent la detalii si sa nu lasi nimic la voia intamplarii.

Acte necesare

Pentru cea mai buna asigurare RCA ai nevoie de anumite acte, respectiv: certificatul de înmatriculare al mașinii, dar și datele tale de identificare. Daca ai achizitionat un autoturism prin leasing, atunci ai nevoie si de datele prin care poate fi identificata compania de leasing, pentru ca aceasta este proprietarul de drept al masinii. De aceea, cazul in care vrei sa inchei o polita RCA si ai masina in leasing, trebuie sa ceri de la companie acceptul pentru aceasta operatiune.

Ce trebuie sa stii despre polita RCA

Esti multumit ca ai incheiat cea mai buna asigurare RCA, dar cu siguranta inca nu stii prea multe despre aceasta. De aceea, iti vom oferi noi unele informatii care sa iti vina in ajutor.

Nu esti obligat sa o porti permanent la tine

Chiar daca este o asigurare obligatorie, nu esti obligat sa porti mereu polita la tine. Chiar si in cazul in care esti oprit de oamenii legii, prin intermediul site-ului CEDAM se verifica sau nu daca ai incheiat asigurarea. In cazul in care raspunsul este unul negativ, atunci pregateste-te pentru o amenda serioasa.

Vinzi masina, recuperezi banii

Daca ai decis ca vrei sa-ti vinzi autoturismul, dar asigurarea ta RCA inca mai este valabila, atunci ai posibilitatea sa iti recuperezi, din prima de asigurare, banii platiti din momentul vanzarii, pana la expirarea politei. Cu cea mai buna asigurare RCA chiar esti asigurat de acest lucru, asa ca intereseaza-te mai bine ce acte ai nevoie si, daca te incadrezi in conditiile impuse de compania de asigurari.

Inchiriezi o masina, asiguratorul plateste in caz de dauna

Ai avut un accident de masina, nu din vina ta. Autoturismul este in service, sau au loc cercetarile realizate de asigurator pentru a stabili cum s-a produs incidentul auto. Ai nevoie de masina, pentru a te deplasa, iar transportul in comun nu este o solutie pentru tine! Atunci, retine acest aspect: cea mai buna asigurare RCA inseamna ca ai dreptul sa inchiriezi un autoturism din aceeași clasa, sau una inferioara, iar compania de asigurari sa plateasca in locul tau. Nu te lasa inselat, invata sa-ti cunosti mai bine drepturile!

Regula celor trei zile lucratoare

Doar trei zile lucratoare are la dispozitie asiguratorul care trebuie sa constate avariile. Acestea incep de la data avizarii de catre pagubit sau poate fi vorba si de o alta data, convenita de catre parti. Indiferent daca este vorba despre niste avarii mici sau unele majore, ai acest drept. Daca asiguratorul nu a facut acest lucru, ai posibilitatea sa duci masina la reparat inainte de constatare, dar este nevoie ca un expert tehnic auto sa inspecteze avariile. De toate aceste informatii ai nevoie pentru alcatuirea dosarului de dauna.

Repara-ti masina in orice service

In calitate de pagubit, iti poti repara autoturismul avariat in orice service autorizat de RAR. Chiar daca nu exista un contract de decontare directa, compania de asigurari este obligata sa achite costul reparatiilor care au fost realizate in contul service-ului. Pana la urma, ai reusit sa inchei cea mai buna asigurare RCA, nu-i asa?

RCA, obligatoriu si pentru autoturismele nefolosite

Daca ti-ai inmatriculat un autoturism, dar acum nu il mai folosesti, cel mai probabil nu te mai gandesti ca este nevoie sa inchei o polita RCA si pentru el. Vesti proaste pentru tine: asigurarea RCA este obligatorie si pentru aceasta masina, chiar daca sta in garaj si aduna praful, sum se spune. Explicatia este una simpla: chiar daca nu mai este folosit, exista riscul ca acesta sa fie cauza declansarii unui incendiu sau chiar sa plece de pe loc, ducand la avarierea altor masini. Poate parea un motiv hilar, un risc minim, dar aceasta este legea si trebuie respectata. In caz contrar, amenzile nu sunt deloc mici si nu credem ca ai vrea sa fii bun de plata!

Pentru a fi sigur ca ai incheiat cea mai buna asigurare RCA sau CASCO, citeste cu atentie mai multe oferte de acest gen si vezi care ti se potriveste cel mai bine, astfel incat si tu sa poti beneficia de cele mai bune servicii in cazul unui incident auto nedorit!