Unde pleacă românii în vacanţa de toamnă a copiilor. Topul destinaţiilor din străinătate. Zborurile s-au scumpit cu 15%

Insula Sardinia, Italia. Foto: Hepta

Roma, Milano şi Paris sunt cele mai căutate destinaţii externe de către familiile din România pentru vacanţa şcolară de toamnă a copiilor, din perioada 22-31 octombrie 2026, arată datele centralizate şi publicate, marţi, de o platformă de rezervări online şi preluate de Agerpres.

Conform Vola.ro, 20% din totalul rezervărilor efectuate pe platformă aparţin familiilor cu copii, iar ca destinaţii de vacanţă Parisul conduce, în timp ce Italia domină căutările, cu Roma pe primul loc (c8,4% dintre căutările familiilor, pentru perioada vacanţei de toamnă), urmată de Milano (8%) şi Paris (6,8%).

"Interesul pentru Italia se regăseşte şi în datele din anii anteriori. În vacanţele de toamnă din 2024 şi 2025, aceasta a fost prima alegere a familiilor, cu 29% din călătorii în fiecare an. Spania s-a situat pe locul al doilea, cu o pondere de 14-17%", se menţionează în analiză.

S-au scumpit biletele de avion

În context, preţul zborurilor este un factor important în bugetul unei vacanţe în familie, mai ales într-o perioadă în care cererea creşte. Astfel, dacă în vacanţa de toamnă din 2025, jumătate dintre familiile care au rezervat prin platforma online au plătit sub 171 de euro de persoană pentru un zbor dus-întors, cu taxele şi serviciile suplimentare incluse, pentru vacanţa din acest an, rezervările efectuate până în prezent indică, pe aceleaşi rute, preţuri cu până la 15% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

"Bagajul de cală reprezintă, la rândul său, un cost de luat în calcul: una din patru familii îl adaugă la rezervarea zborului. Familiile cu copii îşi planifică vacanţele mai devreme decât adulţii care călătoresc fără copii. Jumătate dintre familii rezervă cu cel puţin cinci săptămâni înainte de plecare, în medie cu aproximativ zece zile mai devreme decât ceilalţi călători. Doar una din cinci familii lasă rezervarea pentru ultimele două săptămâni înainte de călătorie", notează sursa citată.

Ca durată, vacanţele sunt, de regulă, scurte, de patru sau cinci zile, iar cele mai multe rezervări sunt pentru grupuri de trei sau patru persoane. De altfel, prima sâmbătă a vacanţei este şi ziua în care pleacă cele mai multe familii.

"Momentul plecării poate influenţa însă costul călătoriei. În ultimii doi ani, duminica a fost cea mai scumpă zi de plecare pentru călători, iar pe aceleaşi rute, zborurile din săptămâna vacanţei de toamnă au costat cu aproximativ o treime mai mult decât cele din urmă cu două săptămâni. Datele susţin astfel importanţa planificării din timp, mai ales pentru familiile care călătoresc în perioadele de vacanţă şcolară", subliniază specialiştii.