La marginea Europei există o destinaţie de vacanţă fascinantă, dar aceasta se află pe o listă de avertizare a SUA

2 minute de citit Publicat la 15:00 18 Oct 2026 Modificat la 15:00 18 Oct 2026

Valea Pankisi a avut mult timp o reputație influențată mai ales de știrile despre conflicte și extremism, și mai puțin de potențialul său turistic. Foto: Getty Images

Valea Pankisi din Georgia, o zonă cunoscută în trecut pentru legăturile cu grupările extremiste, începe să atragă tot mai mulți turiști. Vizitatorii descoperă o comunitate cu tradiții aparte, mâncare tradițională, ateliere meșteșugărești și excursii călare, deși autoritățile americane continuă să avertizeze asupra călătoriilor în regiune, potrivit CNN.

Situată în Georgia, o fostă republică sovietică din Caucaz, Valea Pankisi a avut mult timp o reputație influențată mai ales de știrile despre conflicte și extremism, și mai puțin de potențialul său turistic.

La începutul anilor 2000, valea a devenit un refugiu pentru cecenii care fugeau din calea războiului purtat de Rusia în Cecenia. Moscova a susținut atunci că printre refugiați se aflau și foști militanți.

După atacurile din 11 septembrie 2001, Statele Unite au afirmat că în regiunea Pankisi s-ar afla membri ai rețelei teroriste al-Qaida și au speculat chiar că Osama bin Laden ar fi fost printre ei. Aceste acuzații nu au fost însă dovedite.

Reputația negativă a zonei s-a accentuat în anii 2010, când gruparea teroristă Statul Islamic a recrutat zeci de localnici.

O zonă mai puțin cunoscută

Khatuna Margoshvili, proprietara unei pensiuni din Valea Pankisi spune că toți taximetriștii îi întreabă pe turiști de ce aleg să meargă într-o astfel de zonă.

„De ce mergeți acolo? Ce aveți de gând să faceți? Nu știu, nu este un loc sigur pentru voi”, spun șoferii, potrivit Khatunei Margoshvili.

Ea spune că turiștii i-au mărturisit că sunt atrași de zonă datorită culturii sale distincte.

Turiștii care ajung în vale descoperă acum o regiune pașnică.

De asemenea, în anul 2023, un raport al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) descria Valea Pankisi drept o zonă liniștită.

În prezent, cei care caută informații despre această zonă găsesc oferte pentru diferite activitățile, de la echitație, până la ateliere de realizare a obiectelor din pâslă și cursuri în care pot învăța să prepare khinkali, găluște tradiționale georgiene.

Cu toate acestea, Statele Unite ale Americii continuă să-i avertizeze pe turiștii americani cu privire la această destinație turistică.

Khatuna Margoshvili susține că, în ciuda avertismentelor, oamenii nu sunt speriați.

„În ultimii doi-trei ani, 80% dintre oaspeții noștri au venit din America”, spune Khatuna Margoshvili, proprietara unei pensiuni locale.

Turismul este încă la început în Valea Pankisi, iar numărul vizitatorilor este mai mic decât în destinațiile consacrate din Georgia.

Cu toate acestea, interesul a crescut pe măsură ce au apărut noi pensiuni, iar agențiile de turism au început să includă regiunea în circuitele lor.

Oamenii sunt atrași și de ofertele de excursii ale agențiilor de turism din Georgia.

Karolina Zygmanowska, ghid la agenția Weekend Travelers Georgia, a mărturisit că, în ultimii doi ani, numărul cererilor pentru astfel de excursii a crescut.

„Oamenii au început să ne ceară astfel de excursii, așa că le-am introdus în program. Interesul a crescut după ce am aflat că acolo se deschiseseră mai multe pensiuni”, a declarat aceasta.

O comunitate cu tradiții aparte

Familiile care trăiesc în Valea Pankisi vorbesc limba cecenă, pe lângă georgiană și, în unele cazuri, rusă.

Localnicii urmează tradiții musulmane sunnite și sufite, într-o țară în care majoritatea populației este creștin-ortodoxă.

Vinerea, femeile din întreaga zonă participă la zikr, un ritual asociat tradiției mistice sufite, care are loc la Moscheea Veche din satul Duisi.

Acestea se așază în cerc, cântă, rostesc anumite cuvinte religioase și bat din palme. Este singurul loc din Georgia unde se mai practică acest ritual.

Turiștii care merg în zonă susțin că sunt fascinați de toate aceste obiceiuri, precum și de gastronomia locală, cultura și arhitectura zonei respective.