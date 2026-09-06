Voluntarul octogenar din Georgia care și-a petrecut 6 ani din viață construind piramide de bambus ca să salveze peștii dintr-un lac

Obiectivul major al acestei inițiative a fost să creeze un habitat natural pentru pești și, în același timp, să susțină pescuitul recreativ. Foto: Lacul Allatoona/Getty Images

În fiecare an, mii de brazi naturali de Crăciun sunt aruncați la finalul sărbătorilor. Unii dintre acești brazi au primit o a doua șansă la viață pe lacul Allatoona din Georgia. Până în anul 2022, un efort de reciclare atipic s-a transformat într-un parteneriat între administratorii lacului, oficialii din industria pescuitului, voluntari și comunități locale. Dintre voluntari, s-a remarcat în mod deosebit un pensionar care a construit piramide de bambus, scufundate ulterior în zonele cele mai adânci ale lacului, potrivit Times of India.

Potrivit Corpului de ingineri al Armatei SUA, rangeri și voluntari de la Lacul Allatoona, alături de Divizia de Faună Sălbatică din cadrul Departamentului de Resurse Naturale al Georgiei și alte organizații au început să instaleze brazi de Crăciun reciclați în lac încă din 2006.

Obiectivul major al acestei inițiative a fost să creeze un habitat natural pentru pești și, în același timp, să susțină pescuitul recreativ.

Copacii nu erau pur și simplu aruncați în apă. Voluntarii planificau instalarea lor în funcție de variațiile sezoniere ale nivelului apei. Inginerii armatei SUA au explicat că brazii erau scufundați în ianuarie, când nivelul apei din Allatoona este cu aproximativ 5,2 metri sub nivelul normal din timpul verii.

După colectarea brazilor, muncitorii făceau găuri în bazele acestora, îi așezau pe suporturi de beton și îi fixau cu sârmă. Vara, când nivelul apei creștea din nou, copacii se scufundau în lac.

Voluntarul care a construit piramide de bambus

O altă metodă a permis amplasarea brazilor în zone mai adânci ale lacului. Jimmy Moore, un voluntar de la Allatoona, a construit structuri pentru atragerea peștilor din bambus. El a confecționat cadre în formă de piramidă în care puteau fi introduși brazii reciclați.

Piramidele au fost apoi fixate pe niște structuri la bazele lor, iar pe laterale erau amplasate blocuri de beton pentru le a ajuta să se scufunde și să rămână pe fundul lacului.

Până în anul 2022, piramidele de bambus create de Moore au devenit emblematice pentru munca de conservare a lacului.

Un profil publicat de USACE în iulie 2021 îl prezenta pe voluntarul care avea atunci 81 de ani și menționa că se mutase la lacul Allatoona din Tennessee în 2016.

În cei șase ani petrecuți în zona lacului, Moore a construit aceste structuri speciale pentru pești folosind bambusul rămas în urma lucrărilor din parc. El explica faptul că aceste cadre creează spații dense și sigure în care peștii mici se pot ascunde de prădătorii mai mari până când cresc.

El spunea atunci că în cei șase ani în care a lucrat neobosit la aceste piramide nu a întâmpinat vreo problemă și crede că populația de pești a crescut.

Această metodă ingenioasă de a ajunge în zonele mai adânci ale lacului a extins semnificativ aria de conservare. Dacă grupurile de copaci amplasate în apropierea malului puteau fi instalate doar în zonele mai puțin adânci, piramidele prevăzute cu greutăți au permis extinderea habitatului pentru pești către zone vaste de apă deschisă, care anterior nu aveau suficient material organic care să le ofere adăpost.

Un program de reciclare de succes

Programul local de reciclare a brazilor a început în 2000, iar în 2006 a fost extins pentru a proteja habitatul peștilor. Localnicii erau încurajați să aducă brazii de Crăciun, fără decorațiuni, în zonele desemnate de colectare imediat după finalul sărbătorilor.

22 de ani mai târziu, programul a atins o amploare la care nimeni nu se aștepta: peste 3.500 de brazi au fost scufundați în lacul Allatoona. Doar în 2022, aproximativ 225 de brazi au fost adăugați într-o singură zonă.

De ce le plac peștilor brazii și piramidele de bambus

Programul urmărea crearea unor locuri în care peștii să se poată adăposti și să ocupe zone ale lacului care, în mod normal, nu aveau suficientă vegetație sau alte forme de protecție.

Arhivele arată că în fiecare an, au fost alese zone diferite ale lacului pentru amplasarea brazilor. Astfel, habitatele erau refăcute în mai multe locuri, în loc ca noile structuri să fie concentrate într-o singură zonă.

Metoda era, totodată, în concordanță cu practicile deja utilizate pentru gestionarea resurselor piscicole din Allatoona. Un raport din 2008 arăta că pescarii puteau găsi și captura pești în apropierea copacilor scufundați, a crengilor și a altor structuri menite să atragă peștii.

Astfel, proiectul a reunit mai multe componente ale eforturilor de conservare de la Allatoona. Localnicii au furnizat brazii de Crăciun care urmau să fie aruncați, voluntarii i-au colectat și pregătit pentru instalare, organizațiile i-au amplasat sub apă, iar piramidele din bambus special concepute au permis ca o parte dintre aceste structuri să ajungă în zone mai adânci ale lacului.