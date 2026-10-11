Unde poți să fugi de frig în noiembrie. Cele mai bune destinații pentru o vacanță la soare, cu temperaturi de până la 32 de grade

4 minute de citit Publicat la 10:00 11 Oct 2026 Modificat la 10:33 11 Oct 2026

Tenerife, Insulele Canare, Spania. Foto: Getty Images

Cei care vor să fugă de frig în noiembrie au încă destule variante pentru o vacanță la soare. De la Tenerife și Marrakech până la Bangkok sau Barbados, există destinații unde temperaturile trec de 30 de grade, iar sezonul mai puțin aglomerat poate aduce și prețuri mai bune.

După lunile încă blânde de început de toamnă, septembrie și octombrie, noiembrie îi face pe mulți să caute din nou soare înainte de sărbătorile de iarnă. De la insule europene până la orașe de coastă din Asia, există destinații unde temperaturile medii maxime ajung în noiembrie chiar și la 32 de grade, mai ales în emisfera sudică, unde începe vara, scrie The Independent.

Iată câteva dintre cele mai bune destinații pentru o vacanță la soare înainte de începutul lunii decembrie.

1. Bangkok, Thailanda

Temperatura medie în noiembrie: 32°C

Ore de soare pe zi: 8

Noiembrie marchează sfârșitul sezonului musonic în Bangkok, iar temperaturile rămân în jurul valorii de 33 de grade. Zilele sunt însorite, iar serile calde și uscate sunt potrivite pentru piețele de noapte și viața socială intensă a capitalei thailandeze.

Bangkok combină piețe aglomerate, temple și rooftop baruri, iar oferta de cazare este foarte variată, de la hoteluri boutique și de lux până la variante pentru bugete mai mici.

2. Barbados, Caraibe

Temperatura medie în noiembrie: 30°C

Ore de soare pe zi: 8

Situat puțin la nord de Ecuator, Barbados are în noiembrie aproximativ opt ore de soare pe zi și temperaturi care trec de 30 de grade. Tot acum se apropie de final sezonul musonic și cel al uraganelor din Atlantic.

Pot apărea în continuare averse scurte și intense, iar umiditatea medie ajunge la aproximativ 82%, însă clima rămâne foarte potrivită pentru o vacanță tropicală.

De la Bridgetown până la satul pescăresc Oistins, insula oferă plaje, resorturi pentru toate bugetele, drumeții, snorkeling și mâncare locală.

3. Brisbane, Australia

Temperatura medie în noiembrie: 27°C

Ore de soare pe zi: 9

Capitala statului Queensland are un climat subtropical, cald și umed, cu veri ploioase. În noiembrie, spre finalul primăverii australiene, zilele sunt mai uscate și plăcut de calde.

Temperaturile ajung la aproximativ 27 de grade, iar cele nouă ore de soare pe zi fac perioada potrivită pentru parcuri, rezervații de animale și plimbări în oraș.

Brisbane este și o poartă spre Marea Barieră de Corali și are o scenă culinară cunoscută, inclusiv pentru mic dejunuri și bere artizanală.

4. Capul Verde, Africa

Temperatura medie în noiembrie: 28°C

Ore de soare pe zi: 7

Capul Verde, un arhipelag format din zece insule vulcanice aflate în largul coastei de vest a Africii, are temperaturi ridicate pe tot parcursul anului.

Apropierea de Ecuator aduce vreme caldă, uscată și vânturi ușoare aproape indiferent de sezon, iar în noiembrie maximele sunt în jur de 28 de grade.

Turiștii pot găsi hoteluri izolate, resorturi all-inclusive, plaje cu nisip alb și un amestec de influențe africane și braziliene. Sal, Boa Vista și Santiago sunt printre cele mai cunoscute insule.

5. Republica Dominicană, Caraibe

Temperatura medie în noiembrie: 30°C

Ore de soare pe zi: 8

În Republica Dominicană, temperaturile medii depășesc 30 de grade în noiembrie, când sezonul ploios începe să se retragă.

Ploile nu dispar complet, însă sunt și multe zile însorite. Condițiile diferă de la o zonă la alta, iar sudul insulei are, în general, cele mai uscate zile în această perioadă.

Destinația este potrivită mai ales pentru cei care caută activități în aer liber, surfing, dune buggy și viață de noapte.

6. Goa, India

Temperatura medie în noiembrie: 32°C

Ore de soare pe zi: 9

După sezonul musonic, Goa intră într-o perioadă cu mult soare, zile uscate pe plajă și temperaturi ridicate. Statul indian de pe coasta de vest are în noiembrie maxime medii de aproximativ 32 de grade și aproximativ nouă ore de soare pe zi. În această perioadă are loc și Diwali, festivalul hindus al luminilor.

Goa combină influențe indiene și portugheze, piețe colorate și biserici și mănăstiri vechi, unele incluse în patrimoniul UNESCO, mai ales în Velha Goa.

7. Jamaica, Caraibe

Temperatura medie în noiembrie: 29°C

Ore de soare pe zi: 7

Jamaica are temperaturi ridicate pe tot parcursul anului, alături de peisaje montane, ape limpezi și plaje cu nisip auriu.

Sezonul uscat începe spre sfârșitul lunii noiembrie și continuă până în mai, ceea ce înseamnă mai puține zile ploioase și un risc mai mic de furtuni tropicale.

Pentru că sezonul turistic de vârf începe abia la mijlocul lui decembrie, noiembrie poate fi o perioadă bună pentru cei care vor căldură, dar mai puțină aglomerație.

8. Orlando, Florida, SUA

Temperatura medie în noiembrie: 26°C

Ore de soare pe zi: 7

Orlando, cunoscut mai ales pentru Walt Disney World și pentru numeroasele parcuri tematice, are în noiembrie temperaturi maxime medii de aproximativ 26 de grade.

Ploile sunt mai rare, iar umiditatea începe să scadă, ceea ce face perioada mai confortabilă decât lunile foarte fierbinți de vară.

Dincolo de parcurile tematice, Orlando oferă restaurante, divertisment de seară și cartiere moderne, iar unele dintre cele mai cunoscute plaje ale Floridei se află la aproximativ o oră distanță.

9. Tenerife, Insulele Canare, Spania

Temperatura medie în noiembrie: 23°C

Ore de soare pe zi: 6

Tenerife este una dintre cele mai accesibile variante europene pentru cei care caută soare în noiembrie.

Temperaturile rămân în jur de 23 de grade, vântul este în general mai slab decât în alte perioade ale anului, iar insula are aproximativ șase ore de soare pe zi.

Ploile devin ceva mai frecvente după vară, însă prețurile mai mici la zboruri și cazare pot compensa.

Insula are atât plaje cu nisip negru, cât și alb, iar peisajul este dominat de vulcanul Teide.

10. Marrakech, Maroc

Temperatura medie în noiembrie: 23°C

Ore de soare pe zi: 7

În Maroc, verile pot fi foarte fierbinți, iar iernile surprinzător de reci, însă noiembrie aduce temperaturi mai blânde și potrivite pentru explorat.

În Marrakech, maximele sunt în jur de 23 de grade, iar numărul mai mic de turiști poate însemna și prețuri mai bune la zboruri.

Orașul este cunoscut pentru medina aglomerată, piața Djemaa El Fna, Palatul Bahia și Grădinile Majorelle.

Vremea mai blândă face perioada potrivită și pentru excursii spre deșertul Sahara, unde turiștii pot vedea apusurile peste munții portocalii și pot petrece noaptea în tabere din deșert.