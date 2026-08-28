Unde se găseşte cea mai ieftină motorină în România, vineri, 28 august. Carburanţii se menţin la preţuri ridicate, la pompă

Unde se găseşte cea mai ieftină motorină în România, vineri, 28 august. Sursa foto: Getty Images

Şoferii care alimentează cu motorină sau benzină vineri, 28 august, observă că preţurile la carburanţi au rămas neschimbate, în general, faţă de ziua precedentă. În Bucureşti, benzina standard costă 9,51 lei/litru, iar motorina standard se comercializează cu 10,14 lei/litru. În Cluj-Napoca se găsesc printre cei mai ieftin carburanţi din ţară: la unele staţii benzina se vinde cu 9,49 lei/litru, iar motorina standard cu 10,09 lei/litru, notează Peco Online.

Cea mai ieftină motorină standard din ţară se vinde la o staţie din Cluj-Napoca, unde costă 10,09 lei/litru, iar cea mai ieftină benzină standard se găseşte la o staţie din Suceava: 9,48 lei/litru.

La Iaşi şi la Constanţa, benzina şi motorina au preţurile de la Bucureşti. Combustibilul este uşor mai ieftin la Timişoara, unde benzina standard costă 9,48 lei/litru, iar motorina standard se vinde, la pompă, cu 10,10 lei/litru.

România are cea mai mare creștere a preţurilor la carburanți din UE

Preţul mediu al combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9%, în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creşteri de preţuri în ritm anual, arată datele publicate vineri de Eurostat.

Potrivit oficiului european de statistică, în 25 dintre cele 27 de state membre UE, preţul carburanţilor a fost mai mare în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie a anului trecut. În 13 ţări, creşterile anuale de preţuri din iulie au fost mai mari decât cele din iunie 2026.

Cu toate acestea, în majoritatea ţărilor membre (24), scumpirile anuale din luna iulie 2026 au fost mai mici decât cele din mai 2026, când patru ţări au înregistrat creşteri anuale ale preţurilor de peste 30%.

În contextul în care carburanţii au continuat să se scumpească la pompă, în România, deşi, în cazul motorinei, a fost aplicată o reducere a accizei de 20%, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunţat că va controla companiile din piaţă pentru o analiză a evoluției prețurilor și a adaosului comercial. Totuşi, instituţia a transmis, într-un comunicat, că această procedură va dura până la data de 31 octombrie.