Unde se mai găseşte benzină sub 10 lei pe litru în România. Diferenţă de aproape 1 lei pe litru între carburanţii standard, la pompă

1 minut de citit Publicat la 08:26 04 Noi 2026 Modificat la 08:26 04 Noi 2026

Unde se mai găseşte benzină sub 10 lei pe litru în România. sursa foto: Getty

Carburanţii îşi păstrează preţurile ridicate, la pompă, în România, şi miercuri, 4 noiembrie. Benzina standard costă, în general, 10,01 lei/litru, dar la Târgovişte o companie o vinde cu 9,79 lei/litru, acesta fiind cel mai mic preţ din ţară. Cea mai ieftină motorină standard se comercializează la Eforie Nord, cu 10,75 lei pe litru, o diferenţă, deci, de aproape 1 lei pe litru între carburanţi, informează Peco Online.

La Cluj-Napoca şi Timişoara, benzina standard se vinde, în medie cu 9,99 leilitru. La nivel naţional, preţul motorinei standard variază între 10,88-10,91 lei pe litru, în timp ce, în medie, un litru de GPL se comercializează cu 4,7 lei.

Planul de urgență al UE pentru iarnă

Unsprezece state membre ale UE s-au angajat să elibereze din rezervele strategice 20,5 milioane de barili de motorină până la sfârșitul lui ianuarie 2027, în condițiile în care instabilitatea persistentă din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare privind aprovizionarea cu combustibil înaintea iernii.

Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Suedia au convenit să elibereze noi cantități de motorină, după declarația liderilor G7 privind securitatea energetică și apelul urgent la acțiune lansat de Agenția Internațională pentru Energie (AIE).

„Noi, statele membre ale UE semnatare, membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), am luat și luăm măsuri decisive pentru a crește pe termen scurt oferta de țiței și produse rafinate, prin eliberarea unor volume semnificative din rezervele strategice, inclusiv de motorină”, se arată în declarația comună.

Petrolul Brent se tranzacționa pe 20 octombrie la 112 dolari pe baril, față de 40 de dolari înainte de război.