Poate cel mai mare secret al Securității lui Ceaușescu, ieșit la iveală după 40 de ani: "Lăzi de băutură, poker şi chefuri până la ziuă”

Nicu Ceaușescu primise cadou un avion de mici dimensiuni de la regina Angliei așa că ardea de nerăbdare să-și ia brevetul de zbor la termen redus. Foștii colegi ai lui Nicușor Ceaușescu au ținut timp de 40 de ani aventurile pe care le-au trăit alături de Nicușor la școala de aviație de la Buzău.

“Când au aflat că vine Nicuşor, ne-au făcut rapid instractajul, și ne-au spus că fără poker, distracţii sau bancuri că altfel toată lumea zboară în frunte cu mine! Ne-a ameninţat comandantul. Numai să sufle careva şi o să vă blestemaţi zilele” a povestit comandorul în rezervă Marcel Smoleanu, potrivit Libertatea.

Și asta pentru că unitatea militară s-a transformat rapid într-un cuibușor de nebunii, dar totul trebuia să rămână strict secret.

“El venise să facă şi armata, dar era interesat mai mult să-şi ia brevet de zbor pentru avionul primit cadou. Cu toate astea ţinea la micile distracţii. Avea două maşini: un Audi şi un Renault cu care pleca glonţ, când avea chef, la Bucureşti. De multe ori venea însoţit de prieteni şi femei extrem de cochete. Veneau maşini speciale care îl aprovizionau cu lăzi de băutură, jucau poker şi trăgeau chefuri până la ziuă”, îşi mai aminteşte Marcel Smoleanu, potrivit sursei citate.

Foștii piloți au mărturisit că nu au simțit niciodată că Nicușor Ceaușescu se comportă cu superioritate față de ei. Dimpotrivă, aceștia spun că fiul dictatorului le făcea mici favoruri când putea.

”Noi stăteam la parter şi dimineaţa şi seara ne întâlneam pe scări. Saluta, zâmbea şi ne întreba ce mai facem. Într-o seară, când jucam table, am rămas fără ţigări şi eram cu toţii supăraţi că nu avem de unde să cumpărăm. Atunci a venit unul cu ideea să punem pariu, cine are curaj să-i ceară lui Tovarăşu… şi m-am dus eu. M-a invitat înăuntru, dar n-am intrat că ar fi trebuit după aia să dau notă explicativă la Securitate. A zâmbit şi m-a întrebat de care vrem? Kent sau Marlboro? Am spus că vreau Snagov, dar mi-a dat Kent. Am vrut să iau trei ţigări, pentru fiecare dintre noi câte una, dar el ne-a dat două pachete”, a mai spus comandorul Marcel Smoleanu.

Ba mai mult, le-a luat și partea când aceștia au 'călcat pe bec", iar comandanții nu aveau cum să comenteze ceva în fața "Prințișorului".

“Odată, un maior poreclit “Nebunica” n-a mai venit la antrenament după ce fusese prins că a jucat poker cu alţi colegi. Nicu l-a întrebat la popotă ce-a păţit şi când a aflat i-a cerut comandantului lista neagră cu toţi care urmau să fie sancţionaţi. I-a spus răspicat că nu s-a întâmplat nimic şi să uite pentru toteauna episodul ăla”, a mai precizat comandorul Marcel Smoleanu.

Nicu Ceaușescu a făcut stagiul militar pe un avion IAR cu elice. Suferea de o afecțiune cardiacă și pilotarea unui avion cu reacție ieșea din discuție. Chiar dacă toți piloții deveneau șefi de promoție după trei ani de stagiu, Nicu Ceaușescu a devenit în numai șase luni.

”La 40 de ani după această întâmplare, pe plăcuţa memorială cu şefii de promoţii încă este trecut numele lui Nicuşor. După revoluţie l-au şters, apoi l-au scris din nou pentru că nimeni nu poate să mai retragă această distincţie. E un fapt consumat şi nu există nicio cutumă care să-i retragă titlul”, a dezvăluit comandorul în rezervă.