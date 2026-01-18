Unul dintre copiii aflați în moarte cerebrală după operațiile de la Spitalul din Constanța a murit

sursa foto: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență Constanța

Un copil de doar doi ani și jumătate, aflat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicale făcută la Spitalul Județean Constanța, a murit în această dimineață, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Medicii au constatat decesul după ce micuțul a intrat în stop cardio-respirator, într-un caz care a declanșat acuzații grave de neglijență medicală și controale oficiale la unitatea sanitară din Constanța.

Băiețelul a ajuns la spitalul din București în urma unui edem cerebral sever, provocat de complicațiile unui volvulus intestinal netratat la timp, iar totul s-ar fi întâmplat înainte de transferul în Capitală, mai exact la Spitalul Județean Constanța.

Aici, familia acuză neglijență, lipsă de monitorizare și întârzierea actului medical, în timp ce copilul se afla internat acolo.

Băiețelul a ajuns în urgență pe 18 decembrie, însă starea copilului s-a degradat rapid și, în ciuda simptomelor, părinții susțin că intervențiile au fost lente și inadecvate.

Mai mult, familia spune că personalul medical a manifestat atitudini nepotrivite. În momentul de față, părinții copilului și-au angajat deja un avocat, au făcut primele demersuri și vor da spitalul în judecată.

Al doilea caz este al unei fetițe de șase ani, care a intrat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală pentru apendicită, efectuată la același spital din Constanța.

În paralel, Colegiul Medicilor face o anchetă, iar Ministerul Sănătății a demarat un amplu control la unitatea medicală din Constanța.