Urșii, pericol pentru România: Peste 280 de atacuri și 5.000 de dosare de pagubă, în ultimii ani

Numărul urșilor a crescut alarmant pe teritoriul României. Sunt aproape 11.000 de exemplare, potrivit asociațiilor de vânătoare, care atrag atenția că acest fenomen nu mai este sub control, iar comunitățile se află într-un pericol iminent.

Peste 280 de atacuri ale urșilor s-au înregistrat în ultimii ani, iar 20 de oameni au murit.

Faptul că din 2016 s-a interzis recoltarea acestora a făcut ca numărul lor să se tripleze în unele zone.

Resursa de hrană este insuficientă și, fiind în vârful lanțului trofic, neavând dușmani, ursul riscă să destabilizeze ecosistemul.

În plus, lipsa hranei îi aduce pe urși tot mai des în zonele locuite.

„Activiștii de mediu nu fac decât rău acestei populații de carnivore mari. Ursul se plimbă pe mijlocul străzii, cu jandarmii după el și nu mai reacționează nici la focurile de armă trase de jandarmi. Am avut oameni omorâți, am avut oameni mutilați și am avut morți dezgropați din morminte de către urs”, a spus unul din reprezentanților asociațiilor de vânătoare.

Șefii agențiilor județene de vânătoare și pescuit trag un semnal de alarmă în privința legislației învechite și a interzicerii vânătorii.

„Dacă nu se găsește o soluție, situația se va agrava, urșii se vor înmulți. Nu putem să restabilim populația (n.r.- de urși) decât prin vânătoare”, a mai spus reprezentantul asociației de vânătoare.

