USRPLUS l-ar accepta pe Ludovic Orban premier, spun surse Antena 3

Astfel, dacă la discuţiile mediate de preşedintele Klaus Iohannis PNL va veni cu propunerea ca Ludovic Orban să fie prim-ministru, USRPLUS nu s-ar opune, spun sursele Antena 3.

În cazul în care preşedintele Iohannis va fi de acord cu această soluţie, va trebui învestit un nou guvern.

Ludovic Orban a fost premier până după alegerile parlamentare din decembrie anul trecut.

În urma rezultatului sub aşteptări al PNL în alegeri - locul 2, cu aproximativ 25%, la peste 3% în urma PSD, clasat pe locul 1 - Orban a decis să demisioneze, dar nu din funcţia de preşedinte de partid, ci din cea de prim-ministru.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a vorbit miercuri la Antena 3 despre situaţia de pe scena politică, în urma revocării ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

Gestul premierului Florin Cîţu i-a determinat pe liderul USR, Dan Barna, să anunţe că formaţiunea sa nu îl mai susţine pe actualul prim-ministru.

"Florin Cîțu este premierul nostru, este, premierul care înțelege și știe și macro economie, și relații economice internaționale, și micro-economie. Și este exact acel premier de care România are nevoie pentru a relansa economic și pentru a juca rolul și pe fondul investițiilor venite dintre UE și geo-strategic, în această parte a lumii și Europei.

Nu se pune problema schimbării premierului. Nu a făcut altceva decât să își folosească drepturile constituționale pe care le are. Probabil unii au înțeles că într-o coaliție există trei premieri și nu unul. Cred că au greșit când au gândit acest lucru.

Ultimele 72 de ore ne-au arătat două momente care au creat rumoare și tensiune. Este vorba de momentul în care premierul, cu unul dintre miniștri aflați în subordinea sa, au făcut conferință de presă în același timp.

Și evenimentul nedorit de aseară, când un ordin foarte important legat de carantinarea localităților, a fost publicat fără știința premierului.

Rareș Bogdan: Preşedintele Iohannis nu are de gând să îl schimbe pe Florin Cîțu

Nu se pune problema nici ca USR-PLUS să părăsească guvernarea. Am mare încredere în liderii USR și PLUS. Am mare încredere că vor reuși împreună să facă ceea ce trebuie și ceea ce așteaptă românii.

Nu se pune problema ca PNL să îl schimbe pe Florin Cîțu.

Vă asigur că președintele României nu are în gând schimbarea lui Florin Cîțu. Este o susținere totală de care se bucură din partea președintelui României", a afirmat Rareş Bogdan.

