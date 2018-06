Val de susținere pentru Liviu Dragnea: „Nu are de ce să-şi dea demisia”

Foto: Facebook

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, deputat PSD de Satu Mare, a transmis joi, pe Facebook, că liderul PSD Liviu Dragnea nu are de ce să-şi dea demisia, deoarece condamnarea nu este definitivă.



„Mă alătur colegilor mei care şi-au exprimat solidaritatea cu Liviu Dragnea şi consider că trebuie să rămânem uniţi până la capăt. Respectăm decizia instanţei, însă să nu uităm că până la o condamnare definitivă există prezumţia de nevinovăţie garantată de Constituţia României, de Directivele Europene şi de standardele Comisiei de la Veneţia. Să nu uităm că Liviu Dragnea este omul care a iniţiat dezbaterea pe tema reformelor necesare pentru stoparea abuzurilor şi a încălcării drepturilor elementare ale românilor şi tot el a fost cel care a gândit un program de guvernare care are menirea de a le face dreptate românilor şi de a da o şansă tinerilor. Consider că Liviu Dragnea nu are de ce să-şi dea demisia pentru o condamnare care nu poate să rămână în formula de azi după judecarea apelului. Rămânem uniţi şi mergem mai departe în această formulă!”, a transmis Ioana Bran.

Joi, un complet de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la trei ani şi șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Decizia nu este definitivă.