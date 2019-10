Valentin Gvinda, noul director Tarom: „Sunt pilot, nu mercenar”

Foto: Valentin Gvinda/Facebook

Valentin Gvinda, al cincilea director numit la Tarom în acest an, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care li se adresează celor care contestă numirea sa în fruntea companiei naționale aeriene.

„Eu sunt Pilot si nu sunt mercenar...am început această profesie în 1981, atunci când alţii care judecă acum, nici nu se născuseră încă, şi pentru ca toată lumea să ştie, nu sunt înregimentat politic şi nici nu am fost vreodată, nici măcar atunci când unii dintre voi eraţi încă la grădiniţă şi care pentru că acum sunteţi băieţi mari, ar fi trebuit să ştiţi măcar că în acea vreme, era obligatoriu să fi membru de partid ca să ieşi pilot comandant...eu prima calificare de pilot comandant am primit o în 1987... Eu nu am venit în Tarom nici ieri şi nici acum o lună, activitatea mea de pilot este publică, şi firesc sunt mândru de ea după 38 de ani de zbor, începută în aviaţia utilitară, AACR şi aici la Tarom, unde voi cei de azi atât de obedienţi şi malţtioşi, vă arătaţi nemulţumirea unei schimbării pe fb...Şi tot pentru voi, cei răzvrătiţi şi nemulţumiţi vă sugerez să veniţi să discutăm direct chestiunile care vă frământă şi care vă neliniştesc...încetaţi vă rog cu văicărelile şi mizerile pe fb, arătaţi vă demnintatea de piloţi dacă vorbiţi despre această profesie sau dacă cu adevărat vă pasă de Tarom...Eu nu fac parte a vreunui grup de interese şi mă bucur că este aşa, iar cei ce mă cunosc cu adevărat pot confirma acest fapt. Şi vă mai spun ceva....calitatea umană în această breaslă nu se cunatifică în MTOW ul avionului pe care l zbori...şi nici câte bmw uri sau bilete de avion ai vândut la viaţa ta....aviz amatorilor de funcţii înalte şi care şi azi plâng pe la uşile demnitarilor să le primească...”, a scris Gvinda pe pagina sa de Facebook.

Directorul Tarom îi răspunde astfel pilotului companiei, Emil Dobrovolschi, care s-a arătat extrem de revoltat de schimbarea din funcţie a directorului general Mădălina Mezei, sugerând că înlocuirile succesive ale cadrelor de conducere a companiei aeriene sunt făcute de „analfabeţi”.

