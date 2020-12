Valeriu Gheorghiță: Este o frumoasă coincidență! Începând de astăzi putem reîncepe cu toții să sperăm!

”O frumoasă coincidență ca prima vaccinare în România să aibă loc în ziua de naștere a părintelui microbiologiei, Prof Dr Louis Pasteur. Ziua de azi reprezintă un tribut adus științei, progresului științific și tuturor oamenilor de știință care, prin munca lor, au salvat vieți.

Gândurile mele merg astăzi spre personalul medical care de atâtea luni se luptă cu această pandemie, spre fiecare persoană care a trecut prin această boală, spre familiile celor care, din nefericire, au pierdut lupta!

Începând de astăzi, putem reîncepe, cu toții să sperăm!

Felicitări primei persoane vaccinate, domnișoara asistentă Mihaela Anghel de la INBI "Prof dr Matei Balș". Este cea care a fost de gardă în ziua în care a fost internat primul pacient diagnosticat cu COVID 19 din România!”, a spus Valeriu Gheorghiță pe o rețea socială.

Mihaela Anghel, prima persoană vaccinată împotriva COVID-19 în România

Primul vaccin anti-COVID în România a fost administrat! Mihaela Anghel, o asistentă medicală generalistă, a fost prima persoană vaccinată din țara noastră.

Mihaela Anghel este membră a echipei medicale care în data de 27 februarie a acestui an a preluat primul pacient din România cu virusul SARS-CoV-2.

Mihaela Anghel spune că se simte privilegiată că a fost aleasă să fie prima persoană vaccinată din România.

”A fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată că am fost aleasă să fiu prima vaccinată în această țară”, a fost prima declarație a asistentei, la scurt timp după vaccin.

Întrebată cum a reacționat când a aflat că va fi prima persoană vaccinată în România, tânăra a spus că nu s-a gândit prea mult și a spus DA vaccinului.

”Nu am știut cum să reacționez. Nu m-am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă, pur și simplu am spus DA și am ajuns aici. Nu m-a durut absolut deloc, a fost cel mai nedureros vaccin vaccin pe care l-am făcut până acum”.

Asistenta vaccinată, mesaj pentru românii care nu vor să se vaccineze: ”Să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze”

Asistenta le-a transmis un mesaj românilor care nu vor să se vaccineze.

”Le transmit să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, să putem să scăpăm de greutatea asta care ne apasă pe toți și să nu mai aștepte să se infecteze ei sau cei dragi pentru a se convinge că există boala”.