Veşti bune pentru fermierii români! Adrian Oros va modifica modul în care se fac achiziţiile publice pentru programul ''Laptele şi cornul''

Mai exact, 60% din alimentele livrate prin acest program ar urma să fie româneşti. Ministrul Agriculturii spune că are toate pârghiile legale să facă acest lucru, fără a intra în conflict cu reprezentanţii Comisiei Europene.

Asta pentru că instituţia UE permite aşa numitele achiziţii publice ecologice. Practic, sub pretextul reducerii amprentei de carbon, instituţiile publice se pot aproviziona mai mult local.

Adrian Oros recomandă şi altor instituţii să implementeze acelaşi model de achiziţii.

''Am modificat două norme legislative. Un HG privind laptele şi cornul. Ne-a interesat foarte mult ca pentru achiziţii să fie produse locale şi atunci în caietul de sarcini am introdus pâna la 60% se va ţine cont de lanţul scurt de aprovizionare, adică sa fie produse locale. Până acum nu exista posibilitatea legală, decât aceea a achiziiţilor pe SEAP, fără să poata fi oarecum favorizaţi producatorii locali. Noi avem o situaţie privind merele în şcoli. Anul trecut din cei 70 de furnizori pentru acest program, 32 nu numai că nu erau locali, ci erau din alte ţări. Noi am făcut o estimare şi am văzut că piaţa publică locală: spitale, grădiniţe, cantine. În România e de aproape 7 miliarde de euro şi e păcat ca acei 7 miliade de euro să îi cheltuim cu produse din afară, dacă avem posibilitatea legală, cum fac și alte state demult, de a-i cheltui cu producători locali'', a anunţat ministrul Oros.