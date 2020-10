Ultimul supravieţuitor de la Cotul Donului: Veteranul Emil Vețeleanu a murit la 101 ani

Moartea veteranului Emil Vețeleanu a fost anunţată, miercuri după-amiază, de către preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, pe pagina de Facebook a instituţiei.

"Astăzi, am primit vestea tristă că un om bun şi puternic, care şi-a pus viaţa în primejdie pentru ţară, a plecat la ceruri. S-a aşezat între eroii noştri din ceruri, eroi care au contribuit la ceea ce este astăzi ţara, pe pământul strămoşesc. Îi voi purta recunoştinţă veşnică şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace pe veteranul de război, Emil Veţeleanu. Transmit condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut”, a scris Constantin Rădulescu.

Veteranul Emil Veţeleanu a supravieţuit bătăliei de la Cotul Donului (în 1942), în Al Doilea Răzbi Mondial, bătălie în care au murit 150.000 de soldaţi români.

“Din război îmi amintesc multe. Îmi amintesc de foștii camarazi. Am rămas impresionat de gerul din Rusia, unul cumplit. Am văzut multe, am văzut oameni murind. Am văzut cum se bombardau gările cu oameni în ele. Acum nu mai este obligatorie armata. Nu e bine. Era sfântă armata, îi disciplina pe tineri. Fără armată nu e bine. Cât era să stai acolo un an de zile…”, declara Emil Vețeleanu într-un interviu.

Emil Vețeleanu, ignorat la ceremonia de la Centenarul Unirii

Emil Veţeleanu a intrat în atenţia opiniei publice după ce, la o sută de ani împliniţi, a ieşit în stradă pentru a participa la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României în decembrie 2019. Sprijinit în baston şi cu decoraţiile pe piept, Emil Veţeleanu a asistat la ceremoniile de la Vâlcea, alături de prefectul de atunci al judeţului Vâlcea şi de un comandant de armată. La finalul ceremoniilor, oficialii locali din PNL au mers să îi salute pe cei doi oficiali, dar l-au ignorat complet pe veteranul de război. Imaginile care au fost postate pe reţelele sociale, au stârnit indignare la adresa politicienilor.