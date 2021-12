Viaţa în SRI nu e ca în filme. Generalul Dorin Rădulescu, şeful Brigazii Antitero, despre prima misiune ca ofiţer al serviciului secret

"Primul impact a fost din realitatea când am început să facem practică. Nu ştiu dacă nici măcar 5% aş zice maxim 10%, în cel mai optimist scenariu, se potrivea cu realitatea din teren, faţă de ceea aveam noi în cap", spune generalul Dorin Rădulescu, șeful Brigăzii Antitero în podcastul TOP (ne)SECRET realizat de SRI, dând un exemplu dintr-un film celebru şi glumele la care erau supuși cei mai noi ofițeri intrați în Academie.

„Plecând cu poveștile astea gen James Bond şi de ce am putea face fiecare dintre noi. Ideea de a fi de capul tău în anumite locuri. Erau tot felul de glume când intram în academie.

Du-te să îţi iei în primire aspiratorul de companie şi era mătura, de exemplu. Sau să îţi iei în primire sectorul. Erau tot felul de glume făcute de cei vechi cu cei mai noi. Era în 1996. Dând un pic timpul înapoi îmi dau seama că deja trec printre cei cu vechime în serviciu. Am intrat în 1996, am absolvit Academia în 2000. Am lucrat în Antitero 11 ani ca ofițer, începând de la junior level trecând prin mai multe etape.

„Am avut ocazia să fac lucruri deosebite, unele în premieră pentru acea perioadă"

Am avut ocazia să fac lucruri deosebite, din punctul meu de vedere, poate unele în premieră pentru acea perioadă cu niște colegi extraordinari. Am avut ocazia să învăț lucruri extraordinare.

Ulterior am fost desemnat de conducerea Serviciului prin anumite etape să iau în primire şi alte responsabilități în cadrul Serviciului care mi-au prins bine pentru vederea de ansamblu şi pentru a cunoaște mai bine întreaga activitate a Serviciului.

„Îmi tremurau picioarele când a trebuit să bat la uşa unui individ care avea un anumit trecut"

Prima misiune serioasă a fost când am început acele activități de HUMINT, activități de contacte şi recrutare surse secrete umane în mediile cu specific antiterorist. Trebuie spus că de-a lungul anilor s-a produs un schimb de generații şi mă bucur că am avut ocazia să cunosc nişte ofițeri de calitate de la care am avut lucruri de învățat, din trecut.

Pe de altă parte, am avut să învățat şi lucruri care nu ar trebui făcute din categoria "aşa nu". Primele activități au fost cele de Humint când îmi tremurau picioarele când a trebuit să bat la uşa unui individ care avea un anumit trecut. Am mers cu un ofițer care știa cum să pună problema. Au fost primii pași, după care a început să îmi placă", a spus generalul Dorin Rădulescu, șeful Brigăzii Antitero la podcastul TOP (ne)SECRET realizat de SRI.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal