Vicepreședintele CE, la ședința cu Petre Daea: Măsurile unilaterale privind cerealele din Ucraina, luate de vecinii României, sunt ilegale

? Conferință de presă susținută de Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la sediul MADR. ? ? „Astăzi, la 19 aprilie, a avut loc în format videoconferință întâlnire cu ministrul ucrainean. Din partea României au participat ministrul Agriculturii si președintele ANSVSA ocazie cu care am pus in discuție situația deosebit de dificilă cu care se confruntă fermierii din cauza afluxului de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina. Ministrul Agriculturii din Ucraina a mulțumit pentru implicare și sprijinul acordat de România Ucrainei. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a prezentat omologului său situația deosebit de gravă existentă în România. În contextul actual care este mult mai grav dat fiind faptul că 3 state (Polonia, Ungaria și Slovacia) au luat măsuri unilaterale de interzicere a importului la care s-a adăugat și Bulgaria cu interzicerea importului începând cu data de 24 aprilie. În aceste condiții România rămâne singura poartă de import a produselor din Ucraina. România a luat măsura de intensificare a verificărilor în vamă a calității produselor importate din Ucraina, verificări De asemenea, ministrul ucrainean a fost informat că Începând de mâine un colectiv de specialiști format din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, ai ministerului Transporturilor, ai Ministerului Finanțelor și ai MADR va proceda imediat la implementarea soluțiilor tehnice pentru monitorizare. De asemenea, ministrul Agriculturii a rugat pe ministrul ucrainean să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina să reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România, dirijând exportul pentru culoarele de tranzit. Ministrul Agriculturii a informat că miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria Slovacia și România au făcut propuneri vicepreședintelui Comisiei Europene Valdis Dombrovskis comisar european responsabil cu politica comerciala la nivelul UE și comisarului pe probleme de agricultura, Janusz Wojciechowski privind regulile de comerț. Ministrul agriculturii ucrainean a solicitat o întrevedere tete a tete cu ministrul român, întâlnirea va avea loc vineri 21 aprilie ora 9.00 la Bucuresti pentru găsirea și a altor soluții ce pot fi implementate în vederea asigurării tranzitului în România și alte probleme specifice situației actuale. La orele 15.00 ministrul agriculturii, Petre Daea, a avut o întâlnire in format videoconferință în cadrul căreia a purtat discuții cu omologii din Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia pentru a se pune de acord asupra conținutului unei scrisori care a fost deja înaintată comisarului responsabil de comerț exterior și comisarului pe agricultură, cu măsuri pe termen scurt mediu și lung necesare pentru protejarea fermierilor. La ora 17.00 a fost demarată ședința de lucru în format videoconferință cu Valdis Dombrovskis comisar european responsabil cu politica comercială la nivelul UE și comisarul pe probleme de agricultură, Janusz Wojciechowski. La această întâlnire alături de ministrul agriculturii și în absența ministrului Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Cadariu, au participat secretarul de stat de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, HORAȚIU CLEPAN, președintele ANSVSA Alexandru Bociu și 3 consilieri de stat din cadrul Cancelariei Prim-ministrului. Discuțiile au pornit printr-un tur de masă în care miniștri responsabili cu comerțul exterior, respectiv, agricultură, au prezentat situația existentă în țările lor. România a precizat faptul că are în prezent cea mai mare expunere privind impactul negativ al importurilor din Ucraina întrucât celelalte state vecine au luat măsuri unilaterale privind interzicerea importurilor. România a subliniat că se vede amenințată de un aflux și mai mare de cereale din Ucraina întrucât punctele de ieșire din UA către celelalte state sunt închise. România a rămas principal culoar de tranzit, iar Portul Constanta devine și mai aglomerat. Vicepreședintele CE Valdis Dombrovskis a afirmat răspicat că măsurile unilateral luate de cele 4 state europene sunt ILEGALE, contravin Tratatelor de Aderare și Acordului de Asociere încheiat între UE și Ucraina, somând cele 4 state să și le retragă, altfel propunerile Comisiei nu se vor aplica. Cei doi comisari au prezentat un pachet de sprijin pe care Comisia îl pune la dispoziția celor 5 țări compus din 100 de milioane de la intervenția de criză a CE, urmând ca această sumă să fie repartizată în perioada imediat următoare și un pachet de reglare a importurilor din Ucraina. Acesta prevede activarea mecanismelor de salvgardare excepțională, care înseamnă oprirea importurilor până în data de 5 iunie pentru produsele: grâu, porumb, semințe de floarea soarelui si semințe de rapiță. Comisarul a menționat că această măsură poate fi luată în 48 de ore după ce statele care au luat măsuri unilaterale și le retrag. S-a solicitat poziția miniștrilor din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și România. Toate statele au susținut că sunt necesare soluții pentru suplimentarea listei de produse beneficiare de măsuri de salvgardare și a regândirii perioadei de aplicare, prin prelungirea ei. Întrucât nu s-a ajuns la un consens în această privință, vicepreședinte CE a precizat faptul că problema importurilor a fost ridicată la rang de prim-ministru și președinte prin semnarea scrisorii comune a celor 4 prim-miniștri și președintelui Bulgariei. Prin urmare a solicitat ca statele membre să se pună de acord, până la finalul acestei săptămâni, prin consultare a prim-miniștrilor și Președintele Bulgariei.”