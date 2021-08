Viceprimarul din Suceava care a câștigat o motocicletă la un festival finanțat de Primărie, reacție: ”Am plătit contravaloarea ei. A da-o înapoi înseamnă că aș recunoaște că am furat”

Într-un interviu pentru presa locală, Teodora Munteanu a transmis că înscrierea la tombolă a fost o greșeală pe care și-o asumă, dar că este ”un participant care în timpul liber merge la spectacole”:

„Și eu sunt participant și eu în timpul meu liber merg la aceste spectacole și eu am participat în fiecare an și eu locuiesc în Suceava și eu susțin acest festival, adică nu mi s-a părut că ... da... eu nu sunt un politician de ăsta versat în chestiile astea cu media”, a spus viceprimarul pentru ziardesuceava.ro.

Întrebată dacă își va da demisia în urma gestului incompatibil cu funcția pe care o ocupă, Teodora Munteanu a spus că nu, justificându-și răspunsul prin replica ”nu am furat nimic”.

Înapoierea motocicletei ar însemna că ”aș recunoaște că am furat ceva”, a mai spus viceprimarul, întrebat de ce nu returnează premiul pentru reorganizarea tombolei.

”Tombola nu se mai poate reface pentru că s-a terminat festivalul. Nici nu știu dacă mai au chestia asta. Dar v-am spus, am plătit contravaloarea ei. Ea este ca tricoul pe care îl păstrez din 1995, ca și amintirea pe care o am. A da-o înapoi înseamnă că aș recunoaște că am furat ceva. (,..) Nu este furt. Cum vă spuneam, contravaloarea ei am donat-o. Puteam să îmi cumpăr de la Botoșani, că este cumpărată de la Botoșani, dacă vă uitați pe OLX găsiți o astfel de motocicletă. Deci nu este niciun furt, nu este nimic, este pur și simplu o amintire de la un astfel de festival la care merg de atâția ani. Am câștigat-o corect, cinstit.”

Mai mult, Teodora Munteanu consideră că gestul ei ”nu este o greșeală care este cu impact asupra cetățenilor”.



