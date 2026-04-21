Victorie FACIAS: Guvernul României, obligat să facă publice discuțiile purtate cu ASF și Euroins, înaintea anunțării falimentului

Guvernul României, obligat să facă publice discuțiile purtate cu ASF și Euroins cu câteva luni înaintea anunțării falimentului asigurătorului

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a obținut o victorie definitivă la Curtea de Apel București, instanța obligând Guvernul României să facă publice detaliile întâlnirii din iunie 2022 dintre reprezentanții Cancelariei Prim-ministrului, ai Autorității de Supraveghere Financiară și ai conducerii Euroins.

La 17 martie 2023, ASF a retras autorizația Euroins, constatând un deficit de capital de peste 2 miliarde de lei, fapt ce a condus inevitabil la falimentul societății. După falimentele succesive ale Astra Asigurări și City Insurance, Euroins devenise, la acea dată, cel mai mare asigurător de RCA din România, deținând o cotă de piață de aproximativ 33% și gestionând peste 2,8 milioane de contracte active.

FACIAS a dezvăluit că, cu șapte luni înainte de declararea oficială a insolvenței, la Guvernul României a avut loc o discuție între reprezentanți ai Euroins, ai ASF și ai Cancelariei Prim-ministrului. După ce a aflat de existența acestei întâlniri secrete, FACIAS a cerut Guvernului, condus la acea vreme de Nicolae Ciucă, să comunice lista participanților, tema discuțiilor și dacă au existat consultări similare cu restul pieței de asigurări.

În loc să lămurească public o chestiune cu impact major asupra cetățenilor, Executivul a ales să păstreze tăcerea și să trateze întâlnirea cu reprezentanții Euroins ca pe un episod fără relevanță publică. Din acest motiv, FACIAS a acționat în instanță Guvernul pentru a-l obliga să respecte legea privind liberul acces la informațiile de interes public. În cursul litigiului, Guvernul a recunoscut existența întâlnirii, însă a încercat să evite dezbaterea pe fond prin argumente procedurale pe care instanța de recurs le-a respins acum definitiv.

Victoria obținută de FACIAS la Curtea de Apel București este esențială pentru a clarifica dacă autoritățile au ignorat cu bună știință iminența dezastrului reprezentat de prăbușirea celui mai mare asigurător RCA din România. Acest dezastru a însemnat nu doar pierderea protecției pentru sute de mii de șoferi români, ci și o explozie a tarifelor RCA, care au crescut cu până la 40-50% din martie 2023 până în prezent.

În acest sens, FACIAS solicită Guvernului României să respecte decizia instanței și să publice integral documentele și informațiile solicitate. Analiza acestora va reprezenta baza pentru pașii juridici următori în vederea tragerii la răspundere a celor responsabili pentru acest eșec instituțional care a dus la pierderi financiare uriașe și sute de mii de cetățeni păgubiți.

Reamintim că, FACIAS a depus încă din martie 2023 o plângere penală împotriva conducerii ASF, solicitând cercetarea modului în care instituția a gestionat situația Euroins, dar și investigarea unei posibile neglijențe sistemice care a permis prăbușirea consecutivă a liderilor pieței de asigurări.

Simultan cu acest demers, FACIAS continuă lupta împotriva lipsei de transparență a instituțiilor statului în proiectele cu impact major asupra statului de drept. Pe data de 18 mai, FACIAS are un nou termen de judecată în procesul intentat Guvernului pentru anularea deciziei de constituire a Grupului de Lucru pentru modificarea legilor justiției. FACIAS reiterează faptul că acest grup a fost format într-un mod discriminatoriu și opac, fără nicio consultare publică reală, fapt ce subminează încrederea cetățenilor în actul de guvernare și în corectitudinea procesului legislativ.



