Viorel Cataramă anunță 100.000 de euro recompensă pentru găsirea și eliberarea Luizei și Alexandrei

sursă foto: captură antena 3

Viorel Cataramă, fost vicepreşedinte PNL şi actual preşedinte al Partidului Dreapta Liberală, anunță duminică, pe Facebook, că oferă o recompensă de 100.000 de euro pentru găsirea și eliberarea Luizei și Alexandrei.

„Inca de la izbucnirea scandalului Caracal, am anuntat ca nu pot accepta varianta crimei, asa cum a fost prezentata de autoritati.

Nici pana azi, nu s-au prezentat dovezi, dincolo de orice indoiala, ca cele doua fete au fost ucise.

Institutiile statului ancheteaza si investigheaza cu precadere varianta crimei, fara a tine cont de opinia publica, din ce in ce mai convinsa ca suntem in fata unui caz de trafic de persoane.

De aceea, anunt pe aceasta cale ca ofer o recompensa de 100.000 Euro persoanei care va da informatii de natura sa conduca la gasirea si eliberarea Luizei sau Alexandrei.”, scrie Cataramă pe Facebook.