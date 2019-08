Viorica Dăncilă, anunț de ultima oră: „Nu vom ieși de la guverne. Nu îmi dau demisia. Cei lași, slabi sau cu îndoieli trebuie să plece”

foto: guv.ro

Partidul Social Democrat nu va ieşi de la guvernare - a fost mesajul transmis de premierul Viorica Dăncilă sâmbătă, la începutul Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor.



Liderul PSD a anunţat că unul dintre punctele principale de pe ordinea de zi a CExN se referă la guvernare.



"Ştiţi foarte bine care este situaţia actuală. Am desemnat cinci miniştri din partea PSD, preşedintele României i-a respins, a ieşit ALDE de la guvernare, am desemnat pe portofoliile ALDE trei interimari, nu avem încă niciun răspuns din partea preşedintelui României. Trebuie să analizăm această situaţie. Suntem optimişti, ce nu te omoară, te întăreşte, iar PSD a trecut întotdeauna cu bine peste situaţiile dificile. Cert este că nu vom ieşi de la guvernare, am spus şi ieri, nu-mi voi da demisia. Trebuie ca opoziţia să-şi strângă membrii din Parlament, astfel încât să treacă o moţiune de cenzură. Avem 45 de zile pentru a merge în Parlament, nu ne grăbim, vedem ce hotărâri vom lua în perioada imediat următoare, nu avem motive de îngrijorare", a spus Dăncilă.



În opinia premierului, într-o luptă merg doar cei puternici, iar "cei slabi, laşi sau cu îndoieli trebuie să rămână pe margine".



"Eu cred că asta trebuie să fie abordarea, eu sunt un om puternic şi cred că în jurul meu am oameni foarte puternici care nu vor ezita nicio clipă. Cei care ezită, cei care cred că nu pot să se ocupe de această campanie să-i lase pe alţii care pot să ducă această campanie pentru că acum nu vorbim de candidatul la prezidenţiale, vorbim despre soarta partidului, vorbim despre procentul pe care acest partid îl va avea la alegerile prezidenţiale şi care cu siguranţă că va influenţa alegerile locale şi parlamentare. Vom vorbi despre organizare, despre stadiul în care suntem cu strângerea de semnături, de problemele care există în fiecare judeţ şi bineînţeles de problemele guvernamentale. La acest subiect vreau să ascult opinia colegilor din fiecare judeţ", a transmis Dăncilă, la începutul CExN.