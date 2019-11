Viorica Dăncilă, în direct la Antena 3: „Eu cred că sunt în turul II. S-ar putea reduce diferența, dar șase procente sunt greu de recuperat”

Liderul și candidatul PSD la alegerilor prezidențiale Viorica Dăncilă a declarat în direct la Antena 3 că este sigură că va intra în turul doi pentru că diferența de 6 procente este greu de recuperat.

„Nu știu dacă scorul va fi același, dar eu cred că sunt în turul II, aștept toate procesele verbale. Fiecare sediu de partid se adună procesele verbale, să urmărim cu atenție fiecare proces verbal și să facem numărătoarea paralelă. S-ar putea reduce diferența, dar 6 procente sunt greu de recuperat, înseamnă un vot masiv pentru candidatul de pe locul 3. Este important că am avut o participare masivă la vot atât în România, cât și în diaspora. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, primarilor, dar vreau să le mușlțumesc românilor care au avut încredere în mine și au venit la vot. Sper că în turul doi să vină cât mai mulți români. Este o campanie a românilor care vor echilibru, nu un președinte care vrea Parlamentul meu, Guvernul meu. Nu am vorbit cu contracandidații mei, vreau să-i felicit. Toți au pus suflet, nu este ușor. Eu sper ca să vină de la cât mai mulți. Am încredere în români și își pot schiba opțiunea. România merită un altfel de președinte, unul patriot. Pentru mine este important ceea ce simt românii și sper să voteze cu inima. Fiul meu a avut emoții ca și mine. Mă bucur că a ales să stea alături de mine”, a declarat Dăncilă la Antena 3.