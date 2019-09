Viorica Dăncilă: „Las portofoliul de comisar european pentru că sunt convinsă că îl voi câștiga pe cel de președinte al României”

sursă: gov.ro

Premierul României, Viorica Dăncilă, a infirmat într-o conferință de presă la Reșița zvonurile cum că urmează să-și pregătească portofoliul pentru poziția de comisar european, subliniind că va continua să o susțină în această cursă pe Rovana Plumb.

„Trebuie să fim tratați cu respect, trebuie să reprezentăm cu demnitate România.Am susținut-o pe Rovana Plumb din prima clipă. Am încredere în experiența ei. Am văzut în spațiul public că îmi pregătesc portofoliul de comisar european, vă asigur că nu am niciun gând în acest sens. Sunt candidat pentru prezidențiale, nu pot candida și pentru Comisia Europeana. Las portofoliul de comisar pentru că sunt convinsă că îl voi câștiga pe cel de președinte al României, bineînțeles cu susținerea cetățenilor”, a declarat premierul.