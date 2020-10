Viorica Dăncilă: Nu a fost nicio percheziție la biroul soțului meu

Potrivit unor surse, au fost percheziții la biroul soțului Vioricăi Dăncilă într-o anchetă privind tranzacții imobiliare. Soțul fostului premier nu ar avea o calitate în acest dosar. Viorica Dăncilă a reacționat și spune că nu a fost nicio percheziție la biroul soțului său.

”Nu există nicio percheziție la biroul soțului meu”, a spus Viorica Dăncilă.

Toată această știre este o știre falsă, acuză ea.

”Soțul meu nu are nicio calitate, nu este nici martor, nici implicat, nu are nicio legătură cu aceste documente! (...) Repet: nimic din ceea ce se cercetează, nici din ceea ce a apărut în spațiul public nu are legătură cu soțul meu.

Consider că este încă un atac - m-am obișnuit deja - la familia mea sau la Viorica Dăncilă”, a spus fostul premier Viorica Dăncilă, miercuri, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

”Am văzut că în trecut a fost atacat fiul meu, adopția fiului meu, acum urmează un atac împotriva soțului. Consider că aceste lucruri nu sunt corecte. Eu mi-am asumat să fac politică, dacă vor să continue cu acest atac să facă împotriva mea”, a precizat Viorica Dăncilă.

”Nu a avut nicio discuție cu procurorii soțul meu. (...) Nu are nicio legătură cu această anchetă. Nu a fost nicio percheziție la biroul soțului meu”, a adăugat ea.