Viorica Dăncilă: „România are nevoie de consens și dialog real. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor”

Sursă foto: Gov.ro

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a transmis un mesaj de mulțumire pentru colegii săi din Comitetul Executiv, mulțumindu-le pentru sprijinul de care aceștia au dat dovadă în cursa pentru prezidențiale.

„Mulțumesc colegilor din Comitetul Executiv pentru puternica susținere arătată astăzi. Am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor și am încredere că pot fi și președintele de care această țară are nevoie.

Ura și dezbinarea nu ne vor duce înainte, iar din vendete politice și jocuri de imagine sterile românii nu câștigă nimic. Nici din pasivitate sau agresivitate. România nu are nevoie de un președinte care își amintește de misiunea sa doar în campanie, o dată la cinci ani.

România are nevoie de consens și dialog real, de construcție și stabilitate, are nevoie de un președinte care își iubește țara și care luptă pentru mai bine”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook.