Visul de a fi prezentator TV prinde contur la Antena Academy. A treia serie de cursanţi a susţinut examenul final

1 minut de citit Publicat la 10:48 29 Noi 2025 Modificat la 10:48 29 Noi 2025

Visul de a fi prezentator TV prinde contur la Antena Academy. A treia serie de cursanţi a susţinut examenul final. Sursa foto: Antena 3 CNN

Visul de a apărea pe ecran prinde contur pentru o nouă generaţie. A treia serie de cursanţi "Antena Academy" a trecut recent prin examenul final, demonstrând în faţa profesioniştilor că sunt gata să păşească în lumea televiziunii. Cursul de prezentator TV rămâne printre cele mai căutate, iar înscrierile continuă pe antena-academy.ro.

Timp de 12 săptămâni, sălile de curs de la Antena Academy au vibrat. Sub îndrumarea unora dintre cei mai buni prezentatori din audio-vizual, printre care şi Olivia Păunescu, prezentatoarea a Observator 12, cursanţii au deprins toate secretele camerei de filmat.

"Am parcurs aceste săptămâni de curs împreună şi vă felicit. Am văzut că aţi evoluat fiecare din voi", a spus Olivia Păunescu.

Examenul final le-a pus la încercare toate abilităţile. De la citirea unui intro de jurnal până la improvizaţie în faţa problemelor tehnice. Tinerii au trebuit să se adapteze rapid şi să aplice tot ce au învăţat în timpul cursului.

"Încercăm să ne controlăm emoțiile şi să facem în așa fel încât să fim cea mai bună versiune a noastră", a adăugat Olivia Păunescu.

Dar nu toţi tinerii au venit la curs pentru a prezenta un jurnal. Pe lângă tehnicile de comunicare şi breaking news, cursurile structurate pe module interactive i-au ajutat pe mulţi să-şi depășească frica de a vorbi în public.

"Odată cu terminarea acestui curs, dorinţa de a urma cariera în televiziune s-a amplificat, iar pentru asta sunt foarte recunoscătoare. Mi-aş dori să ajung în jurnalismul sportiv. Mi-am descoperit pasiunea în cadrul acestui curs, pentru că îmi place sportul", a afirmat o tânără cursantă.

Antena Academy oferă viitorilor jurnalişti toate instrumentele pentru a performa, iar dovada că visul este la un pas de a deveni realitate stau succesele generaţiilor anterioare.

"Avem o colegă din prima serie care deja prezintă meteo, la matinal. Există deja reporteri angajaţi", a mai precizat Olivia Păunescu.

Absolvenţii Antena Academy pot face primii paşi chiar în redacțiile trustului Antena, unde au şansa să pună în practică tot ce au învăţat. Iar dacă vrei să faci parte din următoarea generaţie de prezentatori, înscrierile sunt deja deschise pe www.antena-academy.ro.